Також затримали автівку з двома провідниками, їм вручені підозри.

В Одеській області правоохоронні органи завадили рекордній кількості ухилянтів перетнути кордон. Про це повідомляють Державна прикордонна служба України і Державне бюро розслідувань у Telegram.

Зокрема, як відзначають прикордонники, кожен з 47 "туристів", щоб незаконно потрапити за кордон, заплатив шахраям від 5 до 18,5 тисяч доларів.

"Збір "клієнтів" здійснювався за допомогою телеграм-каналів. Але, ані свого слова ділки не дотримали, ані навіть "пристойних" умов "переправлення" не надали. Так, 47 чоловіків були буквально "напаковані" в 4 вантажні мікроавтобуси, де їм запропонували 100-кілометрову подорож на матрацах", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку, вже на під’їзді до кордону "кортеж" був зупинений правоохоронцями. Оперативну інформацію про потенційне правопорушення спільно відпрацювали ДПСУ, СБУ та ДБР.

Також затримали автівку з двома провідниками. Їм вручені підозри, а щодо "туристів" складені протоколи про адмінправопорушення.

Як уточнюють в ДБР, на Одещині у взаємодії з СБУ викрито угрупування, яке організувало масштабну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. До його складу входив правоохоронець, який консультував водіїв, як об’їхати блокпости на шляху до кордону.

"21 червня 2024 року працівники ДБР задокументували спробу переправлення через державний кордон близько 100 осіб. Зокрема, було зупинено чотири мікроавтобуси з 47 чоловіками. Інші 53 не встигли дістатися "точки збору", - наголошується у повідомленні.

При цьому, тільки на цій партії ухилянтів ділки розраховували заробити близько 1 млн доларів.

"Організатору та правоохоронцю обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави: організатору – 13,6 млн грн, правоохоронцю – 3 млн грн", - сказано у повідомленні.

Також, усім затриманим ухилянтам старше 25 років виписано протоколи та доставлено до РТЦК.

Затримання ухилянтів на кордоні

У Чернівецькій області порушників кордону, затриманих при спробі втекти з країни, тепер одразу відправлятимуть до ТЦК. Раніше таких просто віддавали під суд за порушення кордону, а тепер правила змінилися.

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