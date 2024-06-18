За організацію "переправи" чоловіки заплатили ділкам від 7 до 10 тисяч доларів.

Прикордонники спіймали чергову партію ухилянтів під час спроби перетнути державний кордон.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, п'ятеро ухилянтів із гумовим човном зламали прикордонний паркан та прямували до річки Тиса.

"П’ятеро у човні через Тису. Зламавши прикордонний паркан і з гумовим човном в руках прямували до Тиси 5-ро українців – в такий спосіб намагалися дістатися Угорщини", - йдеться у повідомленні.

За 150 метрів від річки ухилянти натрапили на прикордонний наряд, який їх і затримав. За організацію "переправи" чоловіки заплатили ділкам від 7 до 10 тисяч доларів.

Інші інциденти з ухилянтами

Як повідомляв УНІАН, на Одещині з пострілами затримали п'ятьох чоловіків призовного віку, які бігли до невизнаного Придністров'я, але потрапили у протитанковий рів. Порушників виявили співробітники Подільського загону в Роздільнянському районі. З’ясувалося, що вони бажали незаконно перетнути державний кордон та потрапити до придністровського регіону Молдови. За це мали заплатити по 80 тис. гривень адміну телеграм-каналу, за що отримували від віртуального провідника онлайн-вказівки з навігації.

"Мандрівники" почули голосові попередження від прикордонників про необхідність зупинитися, але навпаки - пришвидшились. Подорож ухилянтів завершилась, коли вони потрапили у протитанковий рів на кордоні та правоохоронці відкрили попереджальний (у повітря) вогонь.

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