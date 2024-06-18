Прикордонники спіймали чергову партію ухилянтів під час спроби перетнути державний кордон.
Як повідомляє Державна прикордонна служба, п'ятеро ухилянтів із гумовим човном зламали прикордонний паркан та прямували до річки Тиса.
"П’ятеро у човні через Тису. Зламавши прикордонний паркан і з гумовим човном в руках прямували до Тиси 5-ро українців – в такий спосіб намагалися дістатися Угорщини", - йдеться у повідомленні.
За 150 метрів від річки ухилянти натрапили на прикордонний наряд, який їх і затримав. За організацію "переправи" чоловіки заплатили ділкам від 7 до 10 тисяч доларів.
Інші інциденти з ухилянтами
Як повідомляв УНІАН, на Одещині з пострілами затримали п'ятьох чоловіків призовного віку, які бігли до невизнаного Придністров'я, але потрапили у протитанковий рів. Порушників виявили співробітники Подільського загону в Роздільнянському районі. З’ясувалося, що вони бажали незаконно перетнути державний кордон та потрапити до придністровського регіону Молдови. За це мали заплатити по 80 тис. гривень адміну телеграм-каналу, за що отримували від віртуального провідника онлайн-вказівки з навігації.
"Мандрівники" почули голосові попередження від прикордонників про необхідність зупинитися, але навпаки - пришвидшились. Подорож ухилянтів завершилась, коли вони потрапили у протитанковий рів на кордоні та правоохоронці відкрили попереджальний (у повітря) вогонь.