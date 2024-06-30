Кожен сплатив за "подорож" від 3 до 12 тисяч доларів.

За 200 метрів до кордону з Угорщиною прикордонники зупинили мікроавтобус, в якому перебували 17 чоловіків з різних областей України.

Як повідомили в Державній прикордонній службі, пасажири намагалися незаконно виїхати за кордон, сплативши за "подорож" від 3 до 12 тисяч доларів.

Мікроавтобус "Фольксваген" з чоловіками помітив прикордонний наряд під час прихованого патрулювання кордону. На затримання транспортного засобу висунулася група реагування.

Для складання адмінпротоколів затриманих доставили до прикордонного підрозділу, встановлюється коло усіх причетних.

Для з’ясування обставин та складання протоколів про вчинені адмінправопорушення затриманих доставили до прикордонного підрозділу.

Щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

Інші інциденти з ухилянтами

Як повідомляв УНІАН, днями в Одеській області правоохоронні органи завадили рекордній кількості ухилянтів перетнути кордон. Йшлося про сотню порушників-"туристів". Щоб незаконно потрапити за кордон кожен з них заплатив шахраям від 5 до 18,5 тисяч доларів.

У ДБР повідомили, що викрито угрупування, яке організувало масштабну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України. До його складу входив правоохоронець, який консультував водіїв, як об’їхати блокпости на шляху до кордону.

21 червня 2024 року працівники ДБР задокументували спробу переправлення через державний кордон близько 100 осіб. Зокрема, було зупинено чотири мікроавтобуси з 47 чоловіками. Інші 53 не встигли дістатися "точки збору".

При цьому, тільки на цій партії ухилянтів ділки розраховували заробити близько 1 млн доларів.

Організатору та правоохоронцю обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави: організатору – 13,6 млн грн, правоохоронцю – 3 млн грн.

Також, усім затриманим ухилянтам старше 25 років виписано протоколи та доставлено до РТЦК.

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