Новий законопроект про мобілізацію передбачає надсилання повісток в електронному вигляді.

В разі ухвалення законопроекту про посилення мобілізації у військовозобов’язаних громадян з’явиться новий обов’язок – зареєструвати "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста". Така норма міститься у чинній редакції законопроекту №10378, поданого вчора до Верховної Ради.

Що собою представлятиме цей "електронний кабінет", у законопроекті не прописано, але зазначено, що цим питанням має зайнятися Кабмін, якщо Верховна Рада ухвалить законопроект.

Сам же електронний кабінет потрібен для кількох завдань. По-перше, через нього військовозобов’язаний повинен подавати актуальну інформацію про свої облікові дані. Зробити це необхідно протягом 60 днів з дати початку проведення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження. Таким чином електронний кабінет стане альтернативою особистому візиту до ТЦК. Також законопроект передбачає, що облікові дані можна актуалізувати в цивільному Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

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По-друге, через "електронний кабінет" громадянин може отримати повістку про виклик до ТЦК. Примітно, що в якості альтернативи повістку можуть надіслати також на електронну пошту. Як випливає з тексту законопроекту, така електронна повістка за юридичним статусом нічим не відрізнятиметься від звичайної паперової, вона накладатиме ті самі обов’язки та передбачатиме ті самі наслідки за її ігнорування.

Військовозобов’язані та резервісти, які не створять собі "електронний кабінет" і не актуалізують в ньому свої облікові дані, за повідомленням керівника ТЦК будуть внесені до Єдиного реєстру боржників та до них будуть застосовувати певні обмеження:

заборона виїзду за кордон;

заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном;

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія;

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями;

відмова в укладенні кредитного договору, договору позики;

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Ці обмеження буде скасовано, щойно громадянин виконає свої зобов’язання щодо військового обліку.

Примітно, що поліцейські зможуть перевіряти громадян на предмет дотримання ними вимог закону про військовий облік. Вони матимуть технічні засоби із програмним забезпеченням, яке надає доступ до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Електронні повістки – що відомо

Як писав УНІАН, минулого тижня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне повідомлення. За його словами, зараз Міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнив, що ідея запровадження електронних повісток походила не від нього і взагалі не від військових. За словами Залужного, у питаннях видачі повісток ЗСУ є у "ролі споживачів", адже зацікавлені саме в результаті.

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