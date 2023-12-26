Головнокомандувач каже, що головне - це поповнити війська, а механізм - то інша справа.

Ідея запровадити в Україні "електронні повістки" походила не від військових, але командування ЗСУ влаштує цей механізм, якщо він забезпечить стабільне поповнення війська солдатами. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на брифінгу.

"Точно цю пропозицію робив не Генштаб і не ЗСУ, тому що у нас навіть немає такої можливості, щоб оцінити можливість видачі повісток таким способом", – зазначив він.

За словами Залужного, у питаннях видачі повісток ЗСУ є у "ролі споживачів", адже зацікавлені саме в результаті.

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"Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повісток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре", – пояснив головнокомандувач.

Електронні повістки в Україні: що відомо

Як писав УНІАН, минулого тижня міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Міністерство оборони розглядає можливість сповіщати чоловіків про необхідність з’явитись у ТЦК через електронне повідомлення. За його словами, зараз Міноборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізованим.

Напередодні до Верховної ради було подано новий законопроект про реформу системи мобілізації, який серед іншого передбачає створення "електронного кабінету призовника", через який громадянин зможе актуалізувати свої облікові дані, але також через нього будуть надсилатися повістки.

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