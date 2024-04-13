За його словами, наразі найскладніша ситуація у Харкові.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація в енергосистемі країни є складною, адже було втрачено багато генерації. Водночас він запевнив, що система не розвалилася, тому є цілісною та стабільною. Про це він сказав в інтерв'ю для УНІАН.

"Найстрашніше - це коли система розвалюється: так звана каскадна аварія, після якої її потрібно збирати назад. Слава Богу, в цьому плані все нормально", - наголосив Галущенко.

За його словами, через втрату потужностей Трипільської ТЕС та ДніпроГЕС в Україні спостерігається дефіцит електроенергії.

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"Це не просто генерація, а маневрова генерація, яка покриває піки споживання. На пік споживання вона завжди піднімалася, щоб забезпечити електроенергію. Зараз складна ситуація. І, безумовно, це відчутно для енергосистеми", - пояснив міністр.

Галущенко зауважив, що наразі найскладніша ситуація у Харкові, до обстрілу, який стався 11 квітня, ситуацію вдалося стабілізувати, там були мінімальні обмеження, проте після атаки було майже повністю зруйновано дві локальні генерації у місті, через що Харків знову має обмеження.

Міністр додав, якщо влітку споживання значно зросте, то ситуація може бути складною, проте, на його думку, все залежить від рівня споживання людей.

"Вважаю, що якщо у людей є можливість не вмикати той же кондиціонер хоча би в пікові години, то варто намагатися не навантажувати систему. Подивимося, наскільки спекотним буде літо. Хоча в нас і раніше, навіть до повномасштабного вторгнення, спостерігалися два піки споживання електроенергії - літо і зима. Вони майже рівнозначні за споживанням гігават. Подивимося, які атаки далі будуть. Вони точно будуть, але побачимо, яким буде їхній вплив", - підкреслив посадовець.

Обстріли енергетичної інфраструктури України: останні новини

Як писав УНІАН, 11 квітня російські окупанти знищили Трипільську ТЕС ракетами Х-69. За словами журналістів, за частинами маркувань на знайдених уламках ракети ракета ідентифікується саме як одна з нових модифікацій ракети Х-59.

Також повідомлялось, що 22 березня росіяни завдали 8 ракетних ударів по ДніпроГЕС. За даними Офісу генпрокурора, ураження є дуже серйозними.

"Сьогодні Запоріжжя було під наймасовішою атакою - тільки в саму ГЕС влучили 8 разів, тобто 8 ракет, які потрапили у цей надзвичайно важливий для України об'єкт, який містить не тільки енергетичну потужну складову, але й виконує інші функції... І всі ми розуміємо можливі наслідки - Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об'єкту (Каховської ГЕС - УНІАН)", - розповів тоді очільник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов.

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