За словами Галущенка, насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною.

Міністр енергетики Герман Галущенко відповів тим, хто закидає владі, що вона "раніше не почала шукати інші способи забезпечення електроенергією" населення та промисловості України.

"Це пишуть люди, які втекли з України 24 лютого 2022 року, їх здуло зі своїх посад. Я їх всіх знаю. А тепер вони розказують, як треба робити. А ти приїдь сюди, посиди тут під обстрілами, зроби щось, тоді будеш говорити. А так вони всі – ухилянти і дуже умовні фахівці", - сказав він інтерв'ю УНІАН.

Також він прокоментував те, що в ЗМІ вже звучить інформація, що наступна зима буде гіршою за зиму 2022/2023 років.

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"Не вірте жодним прогнозам! Усі ці експерти з’являються, коли щось стається, і починають нести свої "світлі" думки. Тим, хто вам каже, що буде гірше чи краще – не вірте, бо ніхто не знає, із яким складом генерації ми дійдемо до зими. Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною", - додав міністр.

Ситуація з енернетикою в Україні - деталі

Енергосистема України наразі зазнає найбільших ударів з початку повномасштабної війни, і українцям слід готуватися до будь-яких сценаріїв. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Зараз відбуваються наймасштабніші атаки на енергосистему, і 22 березня була насправді найбільша атака за весь період великої агресії, і вплив дуже суттєвий. Але ключове те, що система працює стабільно. Мета ворога очевидна – досягти тотального блекауту в країні, вони її не досягли", – сказав він.

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