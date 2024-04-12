"Не вірте жодним прогнозам! Ніхто не знає, з якою генерацією ми дійдемо до зими", - міністр енергетики Герман Галущенко

Міністр енергетики України ексклюзивно розповів УНІАН про поточну ситуацію в енергетиці, мету атак агресора на енергооб’єкти, та чи загрожує українцям відключення світла влітку та взимку.

Чому Росія почала енергетичний терор України саме навесні?

Вони і не зупинялися, просто збільшили масштаб. Росіяни ж і раніше обстрілювали: Дніпро, Кривий Ріг – це було усю зиму. Били по підстанціях, об’єктах генерації, обмежували індустрію, зупиняли роботу металургійного комбінату "АрселорМіттал". Тому зараз лише відбулося масштабування атак. Просто те, що їх умовно ніхто не відчував у певному регіоні, складало враження, що росіяни не завдавали ударів. Нещодавно знову відбулася масштабна атака, і мета - вже не регіони, а тотальний блекаут країни.

Чи змінилася тактика обстрілів енергооб'єктів порівняно з тою, яку РФ застосовувала взимку у 2022-2023 роках?

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Змінилася. Масштабувалася в рази. Якщо у 2022-2023 роках окупанти завдавали близько ста ударів одночасно, то зараз - понад 150.

У якому стані енергосистема України після останніх повітряних ударів РФ?

Ситуація складна. Ми втратили багато генерації. Але в цілому система не розвалилася, вона цілісна і стабільна. Найстрашніше – це коли система розвалюється: так звана каскадна аварія, після якої її потрібно збирати назад. Слава Богу, в цьому плані все нормально.

Як на енергетичну систему впливає втрата потужностей Трипільської ТЕС, ДніпроГЕС?

Це втрата генерації і, відповідно, дефіцит. Це не просто генерація, а маневрова генерація, яка покриває піки споживання. На пік споживання вона завжди піднімалася, щоб забезпечити електроенергію. Зараз складна ситуація. І, безумовно, це відчутно для енергосистеми.

У яких регіонах ситуація найважча?

У Харкові. До вчорашнього обстрілу ситуацію стабілізували, там були мінімальні обмеження. Але росіяни вчора (11 квітня – УНІАН) розбили дві локальні генерації у місті майже в нуль. Тому відучора Харків знову з обмеженнями.

Чи погіршиться ситуація із забезпеченням світлом влітку, як це вже почали прогнозувати?

Звичайно, якщо споживання суттєво зросте, буде складно. Але треба також розуміти реальну ситуацію. Вважаю, що якщо у людей є можливість не вмикати той же кондиціонер хоча би в пікові години, то варто намагатися не навантажувати систему. Подивимося, наскільки спекотним буде літо. Хоча в нас і раніше, навіть до повномасштабного вторгнення, спостерігалися два піки споживання електроенергії – літо і зима. Вони майже рівнозначні за споживанням гігават. Подивимося, які атаки далі будуть. Вони точно будуть, але побачимо, яким буде їхній вплив.

Чи захищені від атак енергооб’єкти в Україні? Бо ж раніше заявлялося про 100-відсотковий захист ТЕС?

Якщо говорити про це на прикладі Трипільської ТЕС, то неможливо захистити таку станцію. Впевнений, немає в світі аналогів пасивного захисту такої станції, і ніхто їх не вигадає. Там машинна зала – це 9-поверхова будівля... Це нереально. Були системи пасивного захисту, але вони, як правило, захищають від уламків. Якщо непряме влучання, вони працюють. Більше того, вони більш-менш дієві при дронах. А від ракет іншого рішення, ніж ППО, немає, як би нам не хотілося. Від прямого влучання нас нічого не рятує.

Наскільки серйозно пошкоджена Трипільська ТЕС?

Зараз вона дає нуль. Яка ситуація всередині, ще навіть не можуть верифікувати, тому що там пробило дах, все попадало донизу. Тож потрібен час, щоб розібрати завали, аби подивитися, що там із турбінами, яка взагалі там ситуація. На перший погляд, пошкодження дуже суттєві.

Чи є сенс її відновлювати, чи, можливо, варто шукати більш сучасні способи забезпечення електроенергією? Наприклад, децентралізована система з великою мережею малих генеруючих об'єктів, зокрема, газогенерації?

Ми в стратегії енергетики країни відмовляємося від теплової генерації. Єдине, що у нас був план зробити це до 2035 року. А через російські атаки доводиться суттєво прискорити цей "зелений" перехід.

Хоча відновлювати треба все, що можна відновити. Та проблема в тому, що ми так швидко не зможемо це зробити. Якби можна було умовно закрити станцію і тут же побудувати до зими щось нове... А це ж енергетика, тут проєкти роками реалізуються.

Щодо об’єктів газогенерації, то, безумовно, їх треба робити. У нас є проєкти, які вже реалізовані, деякі в процесі. Зараз будемо дуже суттєво нарощувати цю історію, максимально прискорювати ці проєкти. Гадаю, збільшимо набагато їхню кількість у цьому році.

Дехто закидає владі, мовляв, чому ви раніше не почали шукати інші способи забезпечення електроенергією…

Це пишуть люди, які втекли з України 24 лютого 2022 року, їх здуло зі своїх посад. Я їх всіх знаю. А тепер вони розказують, як треба робити. А ти приїдь сюди, посиди тут під обстрілами, зроби щось, тоді будеш говорити. А так вони всі – ухилянти і дуже умовні фахівці.

У ЗМІ вже звучить інформація, що наступна зима буде гіршою за зиму 2022/2023 років. Які ваші прогнози?

Не вірте жодним прогнозам! Усі ці експерти з’являються, коли щось стається, і починають нести свої "світлі" думки. Тим, хто вам каже, що буде гірше чи краще – не вірте, бо ніхто не знає, із яким складом генерації ми дійдемо до зими. Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною.

Як ви збираєтеся готуватися до зими, щоби населення було зі світлом і теплом?

Треба ППО. Це єдина правильна відповідь. А енергетики зроблять усе інше.

Що порадите українцям?

Коли на початку зими мене запитували, чи потрібні генератори, я казав: "Так, треба, готуйтеся, буде складна зима, але ми зробимо все, щоби вони вам не знадобилися". І ми свою обіцянку дотримали. Люди мають бути готові, бо це війна. А ми зі свого боку будемо робити все, щоби ці всі засоби не знадобилися.

Галина Олійник

Галина Олійник