Скандальна мовознавиця Ірина Фаріон "здала" Федеральній службі безпеки проукраїнського студента з окупованого Криму. 

У своєму Телеграм-каналі Фаріон опублікувала листа від студента Максима, у якому той писав, що чекає Збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі, де навчається на факультеті української філології. Хлопець писав, що нібито не хоче чути від українських воїнів "мову окупації", тому дякує Фаріон за працю у контексті нещодавнього мовного скандалу, який спровокувала скандальна професорка.

Фаріон, публікуючи скриншот листа від Максима, не приховала його особисті дані. Ймовірно, вона розуміла, що наражає його на небезпеку.

Пост Фаріон / скриншот

Скриншот миттю підхопили російські пропагандисти, які дякували Фаріон за "співпрацю". ФСБ схопила студента та змусила вибачатися на камеру. Відео з Максимом з'явилося у мережі.

"Зі мною провели інтелігентну бесід (у Центрі окупантів з боротьби з екстремізмом - УНІАН), і я повністю відмовляюсь від своїх поглядів, бо розумію, що був не правий", - йдеться у його зверненні.

Що передувало

Нещодавно Фаріон докорила воїнам легендарного полку "Азов" за те, що дехто з них говорить російською мовою. Більш того, вона заявила, що не вважає російськомовних захисників українцями і патріотами, і назвала їх "збродом". 

Екс-командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін у відповідь на її слова наголосив, що Фаріон "ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців "Азову", Третьої штурмової чи будь-якого другого підрозділу української армії". 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також не пропустив цей скандал і одразу звернувся до правоохоронних органів. 

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук, відома також як "Пташка" зазначила, вважає Фаріон ворогом, який просуває наративи Кремля.

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