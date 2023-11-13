Скандальна екснардепка опублікувала особисті дані та позицію студента щодо української мови та життя в окупації.

Скандальна мовознавиця Ірина Фаріон "здала" Федеральній службі безпеки проукраїнського студента з окупованого Криму.

У своєму Телеграм-каналі Фаріон опублікувала листа від студента Максима, у якому той писав, що чекає Збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі, де навчається на факультеті української філології. Хлопець писав, що нібито не хоче чути від українських воїнів "мову окупації", тому дякує Фаріон за працю у контексті нещодавнього мовного скандалу, який спровокувала скандальна професорка.

Фаріон, публікуючи скриншот листа від Максима, не приховала його особисті дані. Ймовірно, вона розуміла, що наражає його на небезпеку.

Скриншот миттю підхопили російські пропагандисти, які дякували Фаріон за "співпрацю". ФСБ схопила студента та змусила вибачатися на камеру. Відео з Максимом з'явилося у мережі.

"Зі мною провели інтелігентну бесід (у Центрі окупантів з боротьби з екстремізмом - УНІАН), і я повністю відмовляюсь від своїх поглядів, бо розумію, що був не правий", - йдеться у його зверненні.

Що передувало

Нещодавно Фаріон докорила воїнам легендарного полку "Азов" за те, що дехто з них говорить російською мовою. Більш того, вона заявила, що не вважає російськомовних захисників українцями і патріотами, і назвала їх "збродом".

Екс-командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін у відповідь на її слова наголосив, що Фаріон "ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців "Азову", Третьої штурмової чи будь-якого другого підрозділу української армії".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також не пропустив цей скандал і одразу звернувся до правоохоронних органів.

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук, відома також як "Пташка" зазначила, вважає Фаріон ворогом, який просуває наративи Кремля.

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