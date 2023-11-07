Лубінець вважає такі заяви екс-депутатки дискримінацією.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до правоохоронних органів через висловлювання екс-депутатки Ірини Фаріон, яка назвала "збродом" українських військових, які говорять російською.

У своєму Telegram-каналі омбудсмен підкреслив, що у Збройних силах України служать та захищають Україну чоловіки і жінки з різних груп суспільства, різних національних спільнот, різного віросповідання та переконань, різного місця проживання тощо.

Він нагадав, що висловлювання, які напередодні поширила Фаріон, є утиском - формою дискримінації, яка заборонена чинним законодавством України.

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"Особисто звернувся до відповідних органів державної влади — Національної поліції України, СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування", - повідомив Лубінець.

Уповноважений наголосив, що порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками — карається відповідно до статті 161 Кримінального кодексу України.

Він закликав усіх, особливо публічних осіб, свідомо ставитися до ідей та поглядів, які вони транслюють, а медіа — відповідально ставитися до інформації, яку поширюють.

"Дискримінація та дискредитація будь-кого в Україні заборонена", - зауважив омбудсмен.

Скандальні висловлювання Фаріон - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада екс-нардепка Ірина Фаріон назвала "збродом" українських військовослужбовців, які розмовляють російською мовою. Вона наголосила, що не може назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою.

Згодом через ці висловлювання Фаріон до Служби безпеки України звернувся заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки нардеп Єгор Чернєв.

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