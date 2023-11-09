Міністерство підтримало позицію студентської спільноти, яка закликала правоохоронців втрутитися.

Міністерство освіти та науки відреагувало на скандальні заяви професорки-мовознавиці Ірини Фаріон про російськомовних військових. Відомство підтримує вимоги студентів не співпрацювати з людьми, які не поважають захисників та захисниць України. Втім, в МОН наголосили, що рішення про призначення та звільнення працівників ухвалює сам виш.

Про це йдеться у відповіді міністерства на журналістський запит "Суспільного". В МОН зазначили, що, крім освітньої функції, університети мають завдання формувати особистість та світогляд студента. Тому викладачі повинні не лише передавати знання молоді, а й виховувати повагу до фундаментальних цінностей. Серед них - гідність людини та повага до українських захисників та захисниць. Для цього виші мають обирати до штату тих педагогів, які самі є носіями таких ідей.

"Міністерство підтримує вимоги студентів до ЗВО не співпрацювати із людьми, які не розділяють фундаментальні цінності, як-от гідність людини й повага до наших захисників та захисниць", - йдеться у відповіді на запит.

Водночас МОН наголошує, що саме виші самостійно призначають та звільняють з посади викладачів і працівників освіти і несуть відповідальність за те, щоб ці люди були "не тільки кваліфікованими спеціалістами, але й людьми високих ціннісних орієнтирів та моральних переконань".

Керівниця центру комунікацій Львівської політехніки Наталія Павлишин заявила, що позиція вишу, яку оприлюднили ввечері 7 листопада, є незмінною. У заяві йдеться про те, що Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом.

Позиція студентів Фаріон

Студенти Національного університету "Львівська політехніка" закликали правоохоронні органи перевірити заяви мовознавці Ірини Фаріон на предмет порушення статті про "образу честі та гідності військових ЗСУ".

Студенти наголошують, що в Україні дійсно є проблема "насильницького зросійщення століттями, втім динаміку українізації важко не помітити". Вони впевнені, що після перемоги державна політика та свідомість громадян повинні будуть довести процес українізації до кінця.

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