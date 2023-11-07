Катерина Поліщук додала, що вважає Фаріон ворогом, який просуває наративи Кремля.

Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук, відома також як "Пташка", відреагувала на скандальні слова Ірини Фаріон про російськомовних військових, які боронять Україну.

"Знайте межу! Мій свідомий вибір – розмовляти українською незалежно від обставин. Але заяви подібних пані фУріон викликають не бажання просувати українську, а лише сказати і це моя позиція: пані фУріон, забрудніть руки священною українською землею, смердючим порохом і лайном, в якому доводиться вже десятий рік воювати кожному з нас. Проведіть тут хоча б добу, перш ніж називати себе патріоткою. Ваші слова не вартують і ламаного гроша, якою б мовою вони були", – написала вона в Instagram.

"Пташка" зауважила, що вважає Фаріон ворогом, який просуває наратививи Кремля.

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"Ваша позиція не проукраїнська і я вважаю вас проектом Кремля. Ви – ворог, що просуває отруйні гидкі наративи. Ваша позиція і вислови – лайно. Це говорить вам та, яка в полоні розмовляла Українською", – написала захисниця.

Вона наголосила, що захищає Україну "три роки пліч-о-пліч з Героями, які розмовляють українською, російською, грузинською, білоруською, польською, десятками діалектів, англійською та десятком інших мов та говірок".

"Обовʼязково перевірте мій допис на наявність помилок. І назвіть мене не патріоткою. І ще. Знаєте що, пані фУріон, заверните свою позицию в мусорный пакетик, прицепите на палочку и идите в сраку!" – резюмувала вона.

Скандал довкола Фаріон

Нещодавно українська мовознавиця, докторка філологічних наук та колишня депутатка Ірина Фаріон докорила воїнам легендарного полку "Азов" за те, що дехто з них говорить російською мовою. Вона видала, що не вважає російськомовних захисників українцями і патріотами, і назвала їх "збродом".

Колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів на закиди. Він наголосив, що Фаріон "ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців "Азову", Третьої штурмової чи будь-якого другого підрозділу української армії".

На скандальну заяву звернув увагу і Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до правоохоронних органів.

Примітно, що у "Львівській політехніці", де Фаріон викладає, заявили, що "не несуть відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом". Водночас студенти закладу розклеїли стінах університету листівки із закликом звільнити Фаріон, повідомляють у місцевих телеграм-каналах.

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