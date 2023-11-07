Захисниця "Азовсталі" Катерина Поліщук, відома також як "Пташка", відреагувала на скандальні слова Ірини Фаріон про російськомовних військових, які боронять Україну.
"Знайте межу! Мій свідомий вибір – розмовляти українською незалежно від обставин. Але заяви подібних пані фУріон викликають не бажання просувати українську, а лише сказати і це моя позиція: пані фУріон, забрудніть руки священною українською землею, смердючим порохом і лайном, в якому доводиться вже десятий рік воювати кожному з нас. Проведіть тут хоча б добу, перш ніж називати себе патріоткою. Ваші слова не вартують і ламаного гроша, якою б мовою вони були", – написала вона в Instagram.
"Пташка" зауважила, що вважає Фаріон ворогом, який просуває наратививи Кремля.
"Ваша позиція не проукраїнська і я вважаю вас проектом Кремля. Ви – ворог, що просуває отруйні гидкі наративи. Ваша позиція і вислови – лайно. Це говорить вам та, яка в полоні розмовляла Українською", – написала захисниця.
Вона наголосила, що захищає Україну "три роки пліч-о-пліч з Героями, які розмовляють українською, російською, грузинською, білоруською, польською, десятками діалектів, англійською та десятком інших мов та говірок".
"Обовʼязково перевірте мій допис на наявність помилок. І назвіть мене не патріоткою. І ще. Знаєте що, пані фУріон, заверните свою позицию в мусорный пакетик, прицепите на палочку и идите в сраку!" – резюмувала вона.
Скандал довкола Фаріон
Нещодавно українська мовознавиця, докторка філологічних наук та колишня депутатка Ірина Фаріон докорила воїнам легендарного полку "Азов" за те, що дехто з них говорить російською мовою. Вона видала, що не вважає російськомовних захисників українцями і патріотами, і назвала їх "збродом".
Колишній командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відповів на закиди. Він наголосив, що Фаріон "ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців "Азову", Третьої штурмової чи будь-якого другого підрозділу української армії".
На скандальну заяву звернув увагу і Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до правоохоронних органів.
Примітно, що у "Львівській політехніці", де Фаріон викладає, заявили, що "не несуть відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом". Водночас студенти закладу розклеїли стінах університету листівки із закликом звільнити Фаріон, повідомляють у місцевих телеграм-каналах.