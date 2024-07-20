Інформація є недостовірною.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попереджають, що інтернет-мережею поширили фото імовірного вбивці Ірини Фаріон, але це фото – фейк.

"Телеграм-канали розповсюдили фотографію 21-річного юнака, який буцімто може бути вбивцею екс-депутатки Верховної Ради Ірини Фаріон. За даними Центру стратегічних комунікацій, ця інформація є недостовірною", - йдеться у повідомленні.

Вбивство Фаріон: що наразі відомо

Учора, 19 липня, близько 19:30 у Львові невідомий вистрілив у громадську діячку та мовознавицю, колишню народну депутатку Ірину Фаріон. За даними ЗМІ, замах стався на вулиці Масарика, біля будинку Фаріон. Як повідомили медіа, чоловік років 20-25 вистрілив жінці у скроню і втік.

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Фаріон госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Її прооперували та підключили до апарату ШВЛ, але не змогли врятувати.

До цього часу стрілка не піймали. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що призначено низку експертиз, в тому числі балістична експертиза, аналізуються відео з камер спостереження. Паралельно проводиться ідентифікація нападника.

Слідчі розглядають кілька версій вбивства, в тому числі особиста неприязнь, громадсько-політична діяльність Фаріон. Не виключається, що вбивство мало замовний характер. За словами міністра, слідчі не виключають, що вбивство могло бути організоване російською владою.

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