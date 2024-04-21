Мовознавець Ірина Фаріон наголосила, що люди, які не знають української мови, не можуть соціалізуватися у суспільстві.

Колишній нардеп та мовознавець Ірина Фаріон вчергове відзначилася своєю заявою щодо жителів України, які говорять російською. Як стало відомо, дівчині з Харкова відмовили у роботі через те, що вона не знає української мови. Фаріон в такому випадку порадила дівчині їхати до РФ.

"Феєрична дурепа - це перше, що я думала, спостерігаючи за тим "тєлом". Що їй робити? "Гебанути звідци", як казав мій дід. Чого вона тут сидить? Хай пиляє до Путіна, сідає на танк і їде", - заявила Фаріон під час ефіру на Youtube-каналі "Говорить великий Львів".

Мовознавець додала, що в цьому випадку вона повторила свій головний заклик до громадськості - без знання державної мови немає доступу "до соціального ліфта", роботи та освіти.

"На превелике щастя ми дожили до цього, що ось такім "тілам" роботи не дають, якщо вони не володіють державною мовою. Це означає, що народжується сильна, вільна, самодостатня Україна. Це лише свідчення того, що ми на шляху перемоги. Це найкраще, що я могла сьогодні почути за час нашого з вами етеру, коли відмовили ось цьому "тєлу", яке, на мою думку, є просто яскравим образом виродженства", - додала вона.

За її словами, такі люди не можуть соціалізуватися у суспільстві, якщо вони не знають української мови, адже це "аксіоматичні речі".

"Нам цього не треба їм доводити, а зробити, власне, так, як було зроблено: ви не володієте українською мовою - ідіть геть. І це прекрасно", - підсумувала Фаріон.

Інші скандальні заяви Ірини Фаріон

Раніше Ірина Фаріон жорстко "наїхала" на дует Jerry Heil та Аlyona Аlyona, назвавши співачок позориськом на весь світ.

"Я взагалі не сприймаю тих двох, яких відправили на Євробачення. Я не цікавлюся тим конкурсом, але коли мені лізе в стрічку мого Facebook якась дивна ідентифікація - Аlyona Аlyona. А друга, якась взагалі, я не знаю, що це за назва. Що з ними? Вони гібриди? Вони звідки? Альона приїхала з Саратова? Вона з Тули приїхала? Вона з Петербурга, з Москви, якщо вона Альона? Так це ідентифікатор, власне ім'я - це ідентифікатор. А та звідки приїхала? З Великої Британії? З США? Та це позорисько на цілий світ!" - зазначила вона.

Також під час затримання сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича лунала російська мова, через що Фаріон обурилася таким відео. Вона запитала, чи його затримували "московити". На таке відео відреагував й уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, закликаючи правоохоронців дотримуватись положень Закону про державну мову.

"На застосування недержавної мови представниками правоохоронних органів критикою спалахнули соцмережі. Громадяни гостро реагують на порушення своїх мовних прав та звертаються до мене з проханням втрутитися в ситуацію. При виконанні службових обов’язків представники правоохоронних органів зобов’язані послуговуватись державною мовою", - зауважив Кремінь.

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