Вже призначено низку експертиз, в тому числі балістична експертиза, аналізуються відео з камер спостереження.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що правоохоронці знайшли гільзу після пострілу у екс-нардепку Ірину Фаріон. Разом з тим він не став розкривати подробиці щодо калібру, на брифінгу.

За його словами, слідчі не виключають, що вбивство могло бути організоване російською владою. До розслідування вбивства Ірини Фаріон залучена практично вся поліція Львова та частина поліції Львівщини.

За словами Ігоря Клименка, на місці злочину також працюють оперативники та слідчі групи, які приїхали з Києва на чолі з заступником керівника Національної поліції та на чолі з заступником керівника Служби безпеки України.

Відео дня

Вже призначено низку експертиз, в тому числі балістична експертиза, аналізуються відео з камер спостереження.

"Паралельно використовуємо технічні можливості для ідентифікації нападника. Основні версії, які розглядають на цю хвилину: особиста неприязнь, громадсько-політична діяльність пані Фаріон. Не виключаємо, що вбивство має замовний характер", - написав він.

Клименко повідомив, що у слідства наявні дані про те, що підозрюваний кілька днів перебував біля будинку Фаріон у визначений час.

Вбивство Фаріон - деталі

19 липня близько 19:30 невідомий вистрілив у 60-річну Ірину Фаріон. За даними ЗМІ, замах стався на вулиці Масарика, біля будинку, де мешкає екс-депутат. Як повідомили медіа, чоловік років 20-25 вистрілив Фаріон у скроню, коли вона вийшла з дому. Той, хто стріляв, зник.

Фаріон госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Її прооперували та підключили до апарату ШВЛ, але не змогли врятувати.

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