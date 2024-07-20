Правоохоронці вивчають всі версії вбивства колишньої нардепки, у тому числі й ту, що веде у Росію, підкреслив президент.

Мовознавець, науковець і екснардепка Ірина Фаріон вбита у Львові, і під час розслідування цього резонансного злочину триває опитування свідків, відпрацьовуються всі доступні камери спостереження й проводиться обстеження території кількох районів міста.

Такою інформацією у суботу, 20 липня, поділився президент Володимир Зеленський у своєму каналі в Telegram. "Зранку вже були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон", - зазначив лідер нашої держави.

Президент додав, що правоохоронці вивчають всі версії, зокрема й ту, що веде у РФ. "Залучені всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники генерального прокурора та керівників Національної поліції України й СБУ перебувають на місці, у Львові", - підкреслив Зеленський.

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Вбита Ірина Фаріон - новини, які сьогодні варто знати

Журналісти дізналися, що у 60-річну мовознавицю у Львові неподалік будинку, в якому вона жила, - на вул. Масарика, зі зброї без глушника вистрілив чоловік, якому на вигляд від 20 до 25 років. Замах на Фаріон трапився 19 липня приблизно о 19:30.

Пізніше стало відомо, що колишню нардепку госпіталізували, вона перебувала у вкрай тяжкому стані. Поранену прооперували, під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів, але не змогли врятувати - вона померла.

За відомостями депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича, розслідування вбивства ускладнює відсутність електропостачання у момент пострілу - тоді працювали не всі камери відеоспостереження.

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