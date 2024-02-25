Раніше повідомлялося, що переговори з Вашингтоном вже ведуться.

Угода із США про співпрацю у сфері безпеки, подібна до підписаних раніше з європейськими країнами, може бути укладена вже після того, як Конгрес схвалить нову програму військової підтримки України. Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Так, під час спілкування з пресою у Єрмака запитали, чи буде угода про гарантії безпеки підписана до ухвалення нової програми допомоги Конгресом чи вже після.

"Я думаю, що вона все ж таки буде після голосування Конгресу", – коротко відповів голова ОП.

Також Єрмак запевнив, що "найближчим часом ви почуєте про нові угоди" у сфері безпеки з іншими країнами.

Гарантії безпеки Україні та проблема з допомогою від США

Як писав УНІАН, від початку року Україна підписала рамкові угоди про співпрацю у сфері безпеки з низкою європейських країн. Першою на підписання угоди ще у січні пішла Велика Британія. Місяць потому аналогічні годи з Україною підписали Німеччина, Франція і Данія.

Що стосується американської військової допомоги Україні, то вона намертво застрягла в Конгресі США. Через небажання Дональда Трампа допомагати Україні, можливо, до американських виборів у листопаді нових пакетів допомоги від США не буде, кажуть самі ж республіканці.

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