Трамп шкодить одночасно Україні та США, аби набрати політичних балів серед своїх виборців.

Лідер республіканців в Сенаті США Мітч Макконнелл висловив сумніви, що Конгрес зможе домовитися про надання військової допомоги України до президентських виборів, які відбудуться у листопаді. Про це повідомляє punchbowl.news. Інформацію також підтверджує CNN.

На закритій зустрічі республіканців у Сенаті щодо України Макконнелл сказав, що час і політична воля для ухвалення двопартійного компромісу щодо безпеки кордонів, від якого залежить і виділення допомоги Україні, швидко закінчуються — і, можливо, вже закінчилися.

Макконнелл сказав сенаторам від Республіканської партії, що до початку переговорів про безпеку кордону тема імміграції об’єднувала республіканців, а допомога Україні – роз’єднувала. "Політика щодо цього змінилася", — сказав Макконнелл.

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За його словами, Дональд Трамп хоче побудувати свою передвиборчу кампанію саме на темі протидії імміграції. "Ми не хочемо нічого робити, щоб нашкодити йому", — сказав Макконнелл.

Під час виступу в середу Макконнелл заявив, що підтримка України є питанням "холодних жорстких американських інтересів". Але при цьому він визнав, що компроміс щодо кордону заради розблокування грошей для України, який він сам просував, опинився під загрозою, і потрібен новий підхід.

Макконнелл визнав, що Трамп продовжує тримати під своїм контролем Республіканську партію, і назвав його "кандидатом", хоч офіційного висування від партії ще не було.

Трамп виступив проти угоди про кордон

Як писав УНІАН, Дональд Трамп виступив проти компромісної угоди з Білим домом, в межах якої передбачається і укріплення кордону з Мексикою, і виділення військової допомоги Україні.

"Я вважаю, що нам не слід укладати угоду про кордон взагалі, якщо ми не отримаємо ВСЕ, щоб припинити навалу мільйонів і мільйонів людей з нізвідки в нашу (...) країну. Також я не сумніваюся, що наш спікер Палати представників Майк Джонсон укладе тільки таку угоду, яка буде ідеальною для кордону", — сказав Трамп.

Представники Демократичної партії кажуть, що Трамп хоче використати тему імміграції у передвиборчій кампанії, тому жодним чином не зацікавлений у вирішенні міграційних проблем США просто зараз. А без вирішення прикордонної проблеми республіканці відмовляються давати згоду на підтримку України.

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