В угоді передбачено, що Данія надаватиме винищувачі F-16 та підтримуватиме розбудову морського флоту України.

У Львові президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Данією. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква у Facebook.

Данія стала першою країною, що не є членом "Групи Семи" (G7), з якою Україна уклала подібну угоду. У документі визначені конкретні обсяги підтримки України на поточний рік.

"У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, Данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну підтримку нашої держави у 2023-2028 роках", - повідомив Жовква.

Також він розповів, що суттєво відрізняє цю угоду з Данією від попередніх, які Україна уклала з Великою Британією, Німеччиною і Францією.

"Окрім класичних положень щодо: чіткої підтримки майбутнього членства України в ЄС і НАТО, нашого шляху реформ, співробітництва в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, а також питання санкцій та притягнення агресора до відповідальності – маємо потужний військовий блок", - відзначив Жовква.

Зокрема, Данія як співголова Коаліції військово-повітряних сил (AFCC) та учасник Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони "підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через Коаліцію військово-повітряних сил (AFCC), зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні".

Окрім того, в угоді закріплено підтримку розбудови морського флоту України.

Данія підтримуватиме зусилля із розмінування та надаватиме високотехнологічну військову допомогу: безпілотники, засоби зв'язку, радари та обладнання для виявлення ворожих цілей.

"Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї Угоди і з можливістю його продовження за згодою сторін", - додав Жовква.

Крім того, традиційно зафіксувано механізм консультацій протягом 24 годин за запитом будь-якої із сторін у разі майбутнього збройного нападу Росії.

"Найближчим часом – ще більше сильних голосів на підтримку України", - додав Жовква.

Безпекові угоди України з країнам Європи

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Україна та Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Угода передбачає, що в разі російської атаки у майбутньому, Британія надасть Україні необхідну допомогу швидко і невідкладно, у тому числі сучасну зброю для відбиття агресії на суходолі, у морі та у повітряному просторі.

16 лютого Україна підписала безпекові угоди з Францією та Німеччиною.

Франція має намір допомогти Україні у створенні армії, яка повністю відновить територіальну цілісність у кордонах 1991 року.

Німеччина налаштована продовжувати надавати Україні сучасне військове обладнання, надаючи пріоритет протиповітряній обороні, артилерії, бронетехніці, включаючи боєприпаси.

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