Сьогодні свої юридичні гарантії Україні підписала Велика Британія.

США мають намір підписати з Україною угоду про гарантії безпеки, аналогічну тій, яку сьогодні в Києві підписали з Великобританією. Відповідні переговори вже тривають. Як пише "Європейська правда", про це повідомила на брифінгу посол США в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, президент США Джо Байден особисто поставив перед дипломатами завдання досягти з Україною подібної домовленості. У Білому домі вважають, що це дозволить запобігти новій агресії проти України в майбутньому.

"Ми вже почали двосторонні консультації з вашим урядом, з Офісом президента, з урядовими установами, і ми обговорюємо з ними те, якими можуть бути зобов'язання щодо безпеки з нашого боку. Зараз було два раунди, і переговори продовжаться, адміністрація Байдена прагне цієї домовленості", – заявила посол українським журналістам.

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Брінк зазначила, що США підтримують перспективу членства України в НАТО, і угода має стати "мостом для забезпечення безпеки" на шляху Києва до Альянсу.

Україна підписала безпекову угоду з Британією

Як писав УНІАН, сьогодні в Києві з візитом перебуває прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. В рамках цього візиту було підписано історичну "Угоду про співробітництво у сфері безпеки" ("Agreement on Security Cooperation").

Угода формалізує військову і невійськову співпрацю Лондона і Києва в довгостроковій перспективі. Зокрема угода передбачає, що в разі нового нападу Росії на Україну в майбутньому, Великобританія надасть Києву необхідну допомогу – швидко і невідкладно. Це має бути сучасна зброя для відбиття агресії на суші, в морі і повітрі.

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