Кравченко наголосив, що під час війни неприпустима конкуренція між силовими структурами, а також пообіцяв не допустити тиску на прокурорів.

Новопризначений генеральний прокурор України Руслан Кравченко розповів про свої пріоритети на посаді. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав із трибуни парламенту під час розгляду питання про його призначення генпрокурором.

Кравченко зазначив, що має 11 років прокурорського стажу в різних регіонах країни, зокрема, він "вів справи Януковича".

"Моє завдання як генерального прокурора буде чітким і конкретним: тримати всіх у межах закону. Основну мету своєї діяльності на цій посаді я бачу такою: відновлення ролі прокуратури як головного координатора роботи всіх правоохоронних органів", - сказав він.

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Крім того, Кравченко підкреслив, що під час війни недопустима конкуренція між силовими структурами. За його словами, усі мають працювати на спільну мету – "захист держави та забезпечення справедливості". Також генпрокурор наголосив на необхідності повернення довіри до органів прокуратури - з боку суспільства, громадськості, міжнародних партнерів та Верховної Ради.

"Забезпечення справедливості у кожній справі, невідворотність покарання, збір доказів для Міжнародного кримінального суду щодо злочинів Росії. Жоден злочин не уникне покарання. І я знаю, як це робити", - сказав він.

Кравченко також підкреслив, що не допустить тиску на прокурорів:

"Я не допущу незаконного тиску на прокурорів: ні кулуарно, ні публічно. Щодо мене особисто - я не гнусь та не ламаюсь. Забудьте про тиск та не витрачайте час".

Відповідаючи на запитання депутатів про те, скільки часу знадобиться Кравченку для впровадження в життя його ініціатив, він зауважив, що якщо всі його пропозиції будуть підтримані народними депутатами, щоб виправити ситуацію в органах прокуратури, йому "потрібно від трьох до шести місяців".

Новий генпрокурор в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони, де йшлося про розслідування стосовно зловживань щодо визначення інвалідності прокурорів та інших чиновників. Після цього засідання Андрій Костін подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.

29 жовтня ВР підтримала постанову про надання згоди на звільнення президентом Костіна з посади генпрокурора.

У вівторок, 17 червня, парламент підтримав кандидатуру Кравченка, яку запропонував Зеленський, на посаду генерального прокурора. За неї проголосували 273 народні депутати.

Кравченку 35 років. Він народився 14 березня 1990 року в Сєвєродонецьку Луганської області. У 2021 році Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. Із 31 березня 2022-го проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у Бучі.

З квітня 2023-го по грудень 2024 року був головою Київської обласної державної адміністрації, а у грудні 2024-го Кравченко був призначений головою Державної податкової служби України.

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