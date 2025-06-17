До обрання генпрокурором Кравченко очолював Державну податкову службу.

Верховна Рада України підтримала кандидатуру Руслана Кравченка, яку запропонував президент України Володимир Зеленський, на посаду Генерального прокурора України. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк в Telegram.

Він зазначив, що за його кандидатуру проголосувало 273 народних депутата.

До обрання генпрокурором Руслан Кравченко очолював Державну податкову службу.

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Руслан Кравченко - що про нього відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора, 16 червня, президент України Володимир Зеленський надіслав до парламенту України про надання згоди на призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Новообраному Генпрокурору 35 років. Руслан Кравченко народився 14 березня 1990 року в Сєвєродонецьку Луганської області. Згідно з законодавством України, Ген прокурором може бути громадянин України, який досяг 35 років.

У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у м. Бучі.

З квітня 2023 року по грудень 2024 року був головою Київської обласної державної адміністрації

У 2023 не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на посаду керівника НАБУ. У грудні 2024 року Кравченко був призначений головою Державної податкової служби України.

З жовтня 2024 року в Україні не було Генпрокурора. 29 жовтня 2024 року ВР підтримала постанову про надання згоди на звільнення президентом України Андрія Костіна з посади генерального прокурора. За це проголосувало 255 народних депутатів.

Президент України Володимир Зеленський 22 жовтня провів засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), де йшлося про розслідування стосовно зловживань щодо визначення інвалідності прокурорів та інших чиновників. Після цього засідання Костін подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.

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