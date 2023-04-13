Сам митрополит, в миру Орест Березовський, стверджував, що відмовився від громадянства Росії.

Російський паспорт митрополита УПЦ МП Онуфрія, глави пов'язаної з Москвою Православної церкви в Україні, не виявився в базі анульованих паспортів МВС Росії.

Як з'ясувало "Агентство", пошукова система Головного управління з питань міграції МВС Росії містить перелік недійсних паспортів. "Агентство" не знайшло в цій базі документ, виданий на ім'я Ореста Березовського. Судячи з усього, паспорт у священика все ж залишився.

Російський паспорт Онуфрія - деталі

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Розслідувачі з "Української правди" з'ясували, що митрополит УПЦ МП Онуфрій має російське громадянство. Журналісти посилаються на виписку з реєстру РФ, в якій зазначено, що в березні 2002 року Онуфрій отримав російський паспорт в Москві, а в 2003 році він отримав ще й закордонний паспорт.

У свою чергу Онуфрій заявив, що в минулому мав російське громадянство, але зараз у нього тільки український паспорт.

Митрополит Православної церкви України Євстратій Зоря прокоментував скандал навколо російського громадянства глави Української Православної церкви Московського патріархату Онуфрія. Український священнослужитель вважає, що своєю заявою глава УПЦ МП довів ментальну залежність від "русского міра".

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