Імовірно, Онуфрій отримав російське громадянство задовго до 2002 року.

Митрополит УПЦ МП Онуфрій (Орест Березовський) та ще понад 20 священнослужителів УПЦ Московського патріархату мають російське громадянство, йдеться у розслідуванні журналіста "Української правди" Михайла Ткача.

Журналіст посилається на витяг з російського реєстру, згідно з яким ще у березні 2002 Онуфрій отримав російський паспорт у Москві. У 2003-му митрополит отримав ще й закордонний російський паспорт.

ЗМІ зауважують, що Онуфрій отримував закордонний паспорт РФ двічі: вперше - у 1998-му, що означає, що російське громадянство митрополит МП мав набагато раніше, ніж з 2002 року.

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Також російський паспорт і цілих два російських закордонних паспорта знайшли у архієрея УПЦ МП і намісника десятинного монастиря Гедеона (Юрія Харона)

Понад те "УП" пише, що Гедеон у січні 2023 року - вже під час повномасштабного вторгнення РФ - проводив службу у російській Казані. У його молитві були слова на підтримку військ РФ та російського нападу на Україну.

У грудні 2022 року російський паспорт отримав також колишній митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисєй (Олег Іванов).Під час окупації РФ він співпрацював з ворогом, а потім утік до Бєлгорода.

УП стверджує, що підтвердила інформацію про наявність понад 20 російських паспортів у священнослужителів УПЦ МП. Журналісти обіцяють опублікувати ці дані найближчим часом.

Зараз ЗМІ наводить лише деякі з прізвищ священників УПЦ МП, які мають російське громадянство:

митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонофан (Анатолій Єлецьких);

вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой);

вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук);

керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко);

керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій);

керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній).

Попи УПЦ МП співпрацюють з Росією - що відомо

Хоча Московський патріархат намагається усіляко репутаційно відділитися від РПЦ, а проте українські правоохоронні органи регулярно викривають священнослужителів цієї церкви у колаборантстві.

Такі попи здають росіянам позиції українських оборонців, на окупованих територіях вони нерідко здають і нелояльних до росіян українських цивільних. Ще влітку мережу обурила історія попа УПЦ МП з Лимана, дружина якого зустрічала загарбників з "хлібом-сіллю".

Водночас у регіональних єпархіях УПЦ МП під час обшуків співробітники СБУ постійно виявляли російську пропагандистську літературу, рублі, російські паспорти тощо.

Понад те, у виправданні російської агресії викрито й самого екс-намісника УПЦ МП Києво-Печерської лаври митрополита Павла ("Мерседеса"). Зараз він під домашнім арештом.

РПЦ, під чиїм впливом перебуває УПЦ МП, благословляє російських окупантів на війну. Тоді як її голова Кирило нещодавно створив посаду "бойового топ-попа", який займатиметься виключно питаннями військових.

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