Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій заявив, що вважає себе громадянином лише України.

Митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (Березовський) заявив, що у минулому мав російське громадянство, але наразі має лише український паспорт. Відповідну заяву оприлюднила прес-служб УПЦ МП.

"У відповідь на заяву кореспондента видання "Українська правда" Михайла Ткача (від 7.04.2023 р.) про те, що я маю російське громадянство, хотів би відразу заявити, що я не рахую себе громадянином Росії", - заявив митрополит.

Він зазначив, що у 1969 році закінчив три курси Чернівецького державного університету, проте вирішив залишити виш і вступити до духовної семінарії, щоб стати священником.

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"У Радянському Союзі в той час існували три духовні семінарії: Московська, Ленінградська та Одеська. Як українець, я хотів поступити до Одеської духовної семінарії, але мені відмовили, тому що я покинув університет і це, начебто, буде плямою на українському атеїстичному суспільстві, яке навіть в університеті не виховало в мені дух атеїста. Тоді я таємно поїхав у Росію, в м. Загорськ, де знаходилась знаменита Троїце-Сергієва лавра і при ній Московські духовна академія і семінарія. Там мене не відкинули, як це зробили в Україні, а прийняли в другий клас Московської духовної семінарії", - розповів Онуфрій.

За словами митрополита, у 1988 році його перевели в Україну до Свято-Успенської Почаївської лаври, а пізніше, у 1990 році, на рідну Буковину.

"У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином Росії (тому що я мав постійну прописку в Росії, а це по-сучасному означало – громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував. Між Україною і Росією були добрі братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо останніх десять років, я полишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни Росії з Україною і засудив російську агресію", - зазначив Онуфрій.

Він додав, що вважає себе громадянином тільки України. "Відкрию основну причину, чому я у свій час не звертав увагу на російське громадянство. Я, грішний, прожив у Троїце-Сергієвій лаврі 18 років, там я прийняв монашеський постриг, народився для нового життя у Христі, там я доторкнувся до живої святості, до тих людей, які були втіленням Божественного смирення і любові, і для мене було бажання завершити своє життя серед таких Божих людей, а громадянство відкривало мені можливість здійснити цю мрію. На жаль, погані стосунки між Росією та Україною, розпад СНД, а особливо війна Росії проти України знищили мою надію, і зараз я не рахую себе іншим громадянином, крім рідної моєї землі – України. Не знаю, як політики мене рахують, але я вважаю себе саме таким. Російського паспорта у мене немає", - пояснив митрополит.

Онуфрій має російське громадянство - що відомо

Як довели розслідувачі з "Української правди", митрополит УПЦ МП Онуфрій (Орест Березовський) та ще понад 20 священнослужителів УПЦ Московського патріархату мають російське громадянство.

Журналісти посилаються на витяг з російського реєстру, згідно з яким ще у березні 2002 Онуфрій отримав російський паспорт у Москві. У 2003-му митрополит отримав ще й закордонний російський паспорт.

ЗМІ зауважують, що Онуфрій отримував закордонний паспорт РФ двічі: вперше - у 1998-му, що означає, що російське громадянство митрополит МП мав набагато раніше, ніж з 2002 року.

УП стверджує, що підтвердила інформацію про наявність понад 20 російських паспортів у священнослужителів УПЦ МП. Журналісти обіцяють опублікувати ці дані найближчим часом.

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