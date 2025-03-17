Гнатов буде займатися, зокрема, більш активною розбудовою корпусної системи ЗСУ.

16 березня 2025 року стало відомо, що Андрія Гнатова призначають начальником Генерального штабу Збройних сил України. Рішення про це було ухвалено разом з головкомом Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Таку заяву зробив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. За його словами, Гнатов буде займатися, зокрема, більш активною розбудовою корпусної системи ЗСУ.

"Бойовий хлопець, і його завдання – саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад у плануванні операцій, оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи. Все, чому наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на сто відсотків уже на рівні планування", – пояснив Зеленський, коментуючи це призначення.

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Український президент додав, що генерал Баргилевич з посади начальника Генштабу переведений у генеральну інспекцію Міністерства оборони.

Хто такий Андрій Гнатов

Андрій Гнатов – колишній начальник штабу і заступник командувача військ оперативного командування "Південь". Він також обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Коли в Україні було створено командування морської піхоти, Гнатова призначили командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти. Її він очолював до 2021 року.

Під час повномасштабної війни Гнатов керував обороною Бахмута. До того ж, у червні його призначили командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ – на цій посаді він замінив Юрія Содоля.

Згодом ЗМІ повідомили, що бригадний генерал Андрій Гнатов також очолить ОСУВ "Хортиця" замість Содоля.

Наприкінці січня 2025 року генерала-майора Андрія Гнатова призначили на посаду заступника начальника Генерального штабу. У лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський звільнив його з посади командувача Обʼєднаних сил Збройних сил України.

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