16 березня 2025 року стало відомо, що Андрія Гнатова призначають начальником Генерального штабу Збройних сил України. Рішення про це було ухвалено разом з головкомом Олександром Сирським та міністром оборони Рустемом Умєровим.
Таку заяву зробив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. За його словами, Гнатов буде займатися, зокрема, більш активною розбудовою корпусної системи ЗСУ.
"Бойовий хлопець, і його завдання – саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад у плануванні операцій, оборонних та наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи. Все, чому наші бригади навчила війна, має впроваджуватись на сто відсотків уже на рівні планування", – пояснив Зеленський, коментуючи це призначення.
Український президент додав, що генерал Баргилевич з посади начальника Генштабу переведений у генеральну інспекцію Міністерства оборони.
Хто такий Андрій Гнатов
Андрій Гнатов – колишній начальник штабу і заступник командувача військ оперативного командування "Південь". Він також обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Коли в Україні було створено командування морської піхоти, Гнатова призначили командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти. Її він очолював до 2021 року.
Під час повномасштабної війни Гнатов керував обороною Бахмута. До того ж, у червні його призначили командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ – на цій посаді він замінив Юрія Содоля.
Згодом ЗМІ повідомили, що бригадний генерал Андрій Гнатов також очолить ОСУВ "Хортиця" замість Содоля.
Наприкінці січня 2025 року генерала-майора Андрія Гнатова призначили на посаду заступника начальника Генерального штабу. У лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський звільнив його з посади командувача Обʼєднаних сил Збройних сил України.