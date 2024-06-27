Зазначається, що Юрій Содоль формально ще кілька днів перебуватиме в статусі командувача ОСУВ "Хортиця".

Нещодавно призначений на посаду командувача Обʼєднаних сил ЗСУ бригадний генерал Андрій Гнатов скоро очолить ОСУВ "Хортиця" заміть генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Про це із посиланням на джерела у військовому керівництві пише "Українська правда". Співрозмовники видання кажуть, що звільнення з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля не стало несподіванкою для Генштабу.

"Головком робив непублічні спроби вберегти генерала, однак після того, як все перейшло в площину по лінії "нові – старі", вирішив публічно не сперечатись. Амбіції молодих командирів – це нормально. Сирський, напевно, не хотів, щоб конфлікт сприймався саме як суперечка поколінь, бо це шкодитиме фронту", – заявили джерела "УП".

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Зазначається, що Юрій Содоль формально ще кілька днів перебуватиме в статусі командувача ОСУВ "Хортиця". Проте замість нього оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" очолить новий командувач Обʼєднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов.

Що передувало

24 червня 2024 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення зняти з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля. На його місце призначили бригадного генерала Андрія Гнатова.

Андрій Гнатов – колишній начальник штабу і заступник командувача військ оперативного командування "Південь".

У 2016—2018 роках він обіймав посаду начальника штабу 36-ї окремої бригади морської піхоти, сформованої з підрозділів-вихідців з Криму, пишуть у ЗМІ. Зі створенням командування Морської піхоти України його призначили командиром 36-ї окремої бригади морської піхоти, яку він очолював до 2021 року.

Крім того, Гнатов керував обороною Бахмута у 2023 році.

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