Раніше Гнатов був заступником начальника Генштабу ЗС України.

Президент України Володимир Зеленський призначив нового начальника Генштабу Збройних сил України. Про це повідомили у Генштабі, також з’явився відповідний указ глави держави від 16 березня.

Новим начальником Генштабу ЗСУ став генерал-майор Андрій Гнатов, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу ЗС України.

Як зазначили у Генштабі, нове призначення відбулося "з метою покращення якості управління військами".

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"Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі Збройних Сил, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність у прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного Головнокомандувача, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередній начальник Генштабу генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони України.

"Новий Генеральний інспектор МО України отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних Силах", - розповіли у Генштабі.

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