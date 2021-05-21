Голова делегації України на "Євробаченні-2021" Оксана Скибінська: Букмекерські ставки дають Go_A "зелене світло"

Голова української делегації на «Євробаченні-2021» Оксана Скибінська розповіла УНІАН, чим наповнені їхні дні напередодні фіналу, чим вражає цьогорічне Євробачення, та яку ситуацію з Роттердаму вона ніколи не забуде.

Коли у першому півфіналі конкурсу називали країни-фіналісти, то Україну оголосили останньою, десятою. Поділіться, які емоції вирували у нашої делегації в цей момент.

Від самого початку я відчувала, що ми маємо пройти до фіналу. Адже гурт виступив у півфіналі дуже добре. Але от відбувається оголошення, вже стільки країн оголосили, а України немає... Це було напружено.

Зазвичай, перед оголошенням країни до її делегації підходить оператор та готується знімати їхню радісну реакцію. В нашому випадку організатори зберегли інтригу максимально. Оператор підійшов за кілька секунд до оголошення, і ми не встигли до кінця зрозуміти, проходимо чи ні. Коли оголосили: «Україна!» – це було велике щастя та полегшення. Звідусіль почали телефонувати та писати привітання. Схоже, вся Україна переживала. Це дуже приємно.

Після півфіналу букмекерські ставки знову змінилися – Україна піднялася з 8 на 4 місце. Як в делегації це сприйняли?

В першу чергу ці букмекерські ставки – можливість перевірити, як сприймають наше повне дійство на сцені. Адже до приїзду у Роттердам представляли все поступово. Спочатку представили пісню і кліп та дивилися, чи сприйняла міжнародна аудиторія додаткові меседжі, які ми внесли кліпом, розширивши бачення пісні. Виступ у прямому ефірі – це повноцінне представлення номеру. Бачити, що аудиторія глядачів, букмекери сприйняли це позитивно – щастя для нас, «зелене світло». Значить, ми обрали правильний напрямок і треба йти далі, щоб у фіналі завершити роботу практично двох років. Адже цей шлях розпочався ще у фіналі Національного відбору 2020 року. У зв'язку з пандемією він став затяжним, зі зміною пісні та взагалі підходу до того, з чим приїдемо до Роттердаму на Євробачення.

Ми говоримо з вами 20 травня, в день другого півфіналу. Чи вже відпочили після першого шоу, виспалися?

Вчора у нас не було репетицій та офіційних заходів, тому можна було видихнути. До речі, у цьому перевага учасників першого півфіналу – коли відбуваються репетиції та шоу другого півфіналу, вони можуть відпочити перед репетиціями фіналу.

Сьогодні ближче до вечора будемо робити обов’язкові тести на коронавірус (цього року всі залучені до конкурсу особи роблять швидкі тести кожні 48 годин).

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21 травня у нас ранній підйом і весь день репетиції. Графік насичений. Перед прямим ефіром обов'язково відбувається три генеральні репетиції. Плюс, запланована репетиція відкриття шоу. Фінал відкривається традиційним парадом прапорів - оголошені ведучими учасники виходять по черзі, окремо представляється кожна країна.

Чи є у нашої делегації в Роттердамі час на екскурсії, прогулянки містом?

Через пандемію екскурсії для учасників та вихід у місто обмежені. Для забезпечення безпеки учасники повинні брати участь виключно в офіційних заходах організаторів. Для нашої делегації організатори передбачили дві екскурсії, які вже відбулися. Одна була Роттердамом - прогулянка на водних таксі. Другою була водна прогулянка до Амстердаму. На жаль, Катерина Павленко не змогла взяти участь, і гурт теж утримався від цієї екскурсії, коли очікували на результати тесту солістки. Решта делегації змогла відвідати ще й Амстердам.

Виходить, що у вільний день, як сьогодні, не можете вийти у місто. Відпочиваєте просто в готелі?

Так, але не тільки відпочиваємо. Вільний від репетицій час приділяємо спілкуванню з пресою, яке цього року великою мірою перейшло в онлайн. Якщо зазвичай в концертному залі «Арена» працюють півтори тисячі представників преси, то цього року лише третина. Тисяча працюють онлайн, адже функціонує онлайн прес-центр.

Чи зросла увага європейської преси до нашого гурту після першого півфіналу?

Період Євробачення завжди насичений, і до всіх учасників висока увага. Звісно, коли змінюються букмекерські ставки, то загальний інтерес до фаворитів зростає. Причому не лише з боку преси, а й з боку інших учасників. Активізується спілкування, діяльність у соцмережах, багато пишуть, підтримують.

Про що преса найчастіше питає у гурту Go_A?

Про постановку, що вона означає. Чому пісня українською мовою, про фольклорне походження пісні. Які меседжі, закладені у текст. Які меседжі хочуть донести зі сцени.

Чи відчули у Роттердамі святкову атмосферу та ажіотаж навколо конкурсу, коли мали можливість прогулятися містом?

Так, це відчувається. Місто прикрашене банерами, прапорами із логотипом конкурсу. Багато де є спеціально розроблена організаторами символіка, яка містить уривки з пісень переможців Євробачення різних років. Цю яскраву айдентику неможливо не помітити. Великі банери, прикрашені мости, тротуари. Читаючи уривки, можна пригадувати пісні. Бачиш фрагмент - ага, гурт ABBA. Це додає святкового колориту.

Яку ситуацію з Роттердаму ви, як голова української делегації, яка несе відповідальність за організацію, точно будете згадувати?

Коли Катя занедужала. Цього року підготовлений конкретний протокол охорони безпеки та здоров'я на Євробаченні, який передбачає чіткий порядок дій та алгоритми на різні випадки. Я вже говорила, що всі ми робимо швидкі тести кожні 48 годин. Але коли є будь-яке відчуття нездужання, треба обов'язково повідомити організаторів та здати ПЛР-тест. Щоб виключити COVID-19.

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Тобто нам треба було максимально оперативно спрацювати, повідомити організаторів, організувати тест. ПЛР-тест тут замовляєш через місто (їх проводить спеціальна міська служба). Наше тестування вони спочатку запланували у досить віддаленій локації, куди треба було встигнути доїхати за півгодини. На щастя, організатори допомогли змінити локацію на близьку до «Арени», і тест ми зробили швидко.

Також організатори дозволили гурту провести технічну репетицію, поки Катя була на самоізоляції. А це дуже важливо. Бо репетиція є не лише вокальна. В першу чергу вона технічна – перевіряється світло, камери, графіка. В прямому ефірі можливостей на помилку вже немає.

Підтримку організаторів, які дозволили провести технічну репетицію та допомогли швидко розв’язати питання із тестом для виключення у Каті COVID-19, забути ніколи не вдасться.

Але добре, що все так. Добре, що нам дали прекрасну статистку, яка знала наш номер. Тут поясню для читачів: ще до того, як учасники приїжджають на Євробачення, у місті-організаторі відбуваються перші технічні репетиції номерів за участі статистів. Це професійні виконавці, співаки, танцівники, які спеціально вивчають номер.

Власне, організатори оперативно знайшли статистку, яка знала наш номер, бо брала участь у репетиціях України. Ця дівчина того дня була на роботі, і спочатку роботодавець не хотів її відпускати… Вона розповідала, як домовлялася з ним, щоб відпустив на кілька годин. Приїхала в «Арену» та виручила нас.

Що вас особисто найбільше вражає в Євробаченні-2021?

Як воно відбувається. В умовах пандемії всім доводиться адаптуватися, але організаторам вдалося зберегти дух Євробачення! Це дивовижно, правда. Вдалося проводити конкурс за участі глядачів. Нехай із соціальною дистанцією, з носінням масок, але в «Арені» відчувається атмосфера Євробачення, свята. Збережені основні моменти - зона делегацій, бекстейджи, де є всі ці емоції. Виконавці цього ніколи не забудуть, я впевнена.

Сцена, глядачі, які підтримують, гучно аплодують, умови прямого ефіру, повноцінних репетицій - все, що має бути в Євробаченні, збережене. Можливо, в дещо менших масштабах, з певними обмеженнями, пов'язаними з охороною здоров'я, але все це є. Це насправді велика робота та досягнення для всієї команди, яка працює над Євробаченням. І це не може не вражати.

Ірина Петренко

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