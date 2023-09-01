Пообіцяв задекларувати авто тестя Mazda CX5, на якому їздить постійно з початку війни.

Т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв визнав, що, за рішенням суду, за кермування автомобілем у нетверезому стані його на рік було позбавлено водійських прав.

Про це сказано в офіційній заяві Карандєєва з приводу публікації у "Слідство.Інфо", де йшлося про те, що він неодноразово притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху та не задекларував автомобіль.

"У 2015 році я був запідозрений у керуванні автомобілем у нетверезому стані. За рішенням суду - не кермував рік. Я в повній мірі поніс відповідальність за цей інцидент перед законом", - зазначає Карандєєв.

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При цьому він зазначає, що не йдеться про якісь системні порушення з його сторони ПДР, оскільки за останній рік "маю єдиний штраф за неправильне паркування", хоч в розслідуванні йшлося про порушення ПДР не тільки за останній рік.

Т.в.о. міністра культури та інформаційної політики також прокоментував ситуацію з декларуванням свого майна. Він зазначає, що Національним агентством з питань запобігання корупції було проведено повну перевірку його декларації за 2020 рік, були зауваження, які ним були враховані у повторно поданій виправленій декларації.

Карандєєв визнає, що раніше не декларував автомобіль Mazda CX5, який належить батькові його дружини.

"До 2022 року я кермував вказаним автомобілем вкрай рідко, тож це не потребувало декларування. Після початку повномасштабної війни, я користуюся автівкою тестя постійно, що, звісно, буде відображене в декларації, яку я обов’язково подам, щоб уникнути непорозумінь у цій темі", - йдеться в його заяві.

При цьому зазначив, що радіє тому, що критика стосується не його професійної діяльності.

Скандал за участі Ростислава Карандєєва

Як відомо, 27 липня 2023 року Верховна Рада України звільнила Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики.

Кабінетом міністрів України тимчасово покладено виконання обов’язків міністра на Ростислава Карандєєва.

Як інформував УНІАН, журналісти "Слідство.Інфо" після аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень та головного сервісного центру МВС повідомили про регулярні порушення ПДР та незадеклароване авто нового очільника Мінкульту.

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