Перебуваючи на посаді заступника міністра у березні 2015 року, нинішній очільник Мінкульту керував автівкою у нетверезому стані.

Нинішній очільник Міністерства культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв керував автівкою у нетверезому стані, потрапляв у ДТП та неодноразово отримував штрафи.

При цьому ні посадовець, ні його дружина не є власниками жодних транспортних засобів. Про це повідомляє "Слідство.Інфо" після аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень та головного сервісного центру МВС.

На початку серпня 2023 року - уже після призначення на посаду виконувача обов’язків міністра культури - на Ростислава Карандєєва відкрили виконавче провадження про стягнення штрафу за порушення правил дорожнього руху. Ще одне виконавче провадження було відкрито у 2019 році.

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"Це за паркування у невстановленому місці ніби", - відповідає посадовець журналістам. Також він запевнив, що просто не встиг сплатит штраф.

Згідно з інформацією головного сервісного центру МВС, наразі ні Ростислав Карандєєв, ні його дружина Олена Карандєєва не є власниками жодних транспортних засобів. Та це не заважає очільнику Мінкульту продовжувати водити авто і отримувати штрафи.

Ростислав Карандєєв підтвердив журналістам, що машина, на якій він їздить, належить його тестеві й цю машину їм з дружиною нібито подарували на весілля. У Єдиному реєстрі боржників журналісти не знайшли підтвердження слів Карандєєва про те, що він отримав штраф саме за неправильну парковку.

У липні 2012 року Ростислав Карандєєв, перебуваючи за кермом, не дотримався безпечної дистанції і зіткнувся з іншим автомобілем, за це він отримав штраф у розмірі 340 гривень. Перебуваючи на посаді заступника міністра у березні 2015 року, нинішній очільник Мінкульту керував автівкою у нетверезому стані. Під час судового засідання посадовець не визнав себе винним, але суд за це правопорушення таки позбавив чоловіка водійських прав на рік.

Ростислав Карандєєв не оскаржував рішення про позбавлення водійського посвідчення - тобто, він рік не мав права керувати автівкою, але він пам’ятає цю ситуацію не дуже чітко.

Карандєєв пояснив, що не задекларував автівку, подаровану дружині її батьками на весілля у грудні 2019 року, тому що на момент початку користування транспортом "декларування припинилося". До листопада 2020 року очільник Мінкульту їздив на іншому авто - Honda CRV 2004 року - та цей автомобіль, за словами посадовця, потрапив у ДТП і зазнав серйозних пошкоджень.

Журналісти перевірили декларацію Ростислава Карандєєва за 2019 рік і не знайшли там жодної згадки ні про подароване на весілля авто, ні про пошкоджену в ДТП "Хонду".

Призначення Карандєєва очільником Мінкульту

Кабінетом міністрів України тимчасово покладено виконання обов’язків міністра культури та інформаційної політики України на Ростислава Карандєєва.

Перед цим, 27 липня, Верховна Рада України звільнила Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. За це рішення проголосував 321 народний депутат. Двоє проголосували проти.