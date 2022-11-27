За її словами, Європа, залишаючись з Україною, пам’ятає всіх тих, кого радянський режим залишив помирати з голоду.

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола зазначила про спільне між нинішньою війною в Україні та Голодомором, який був 90 років тому.

Як написала Метсола у Twitter, українці зараз як і 90 років тому борються за існування.

"Через 90 років після Голодомору українці знову борються за збереження свого життя, своєї ідентичності та свободи", – наголосила вона.

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За її словами, Європа, залишаючись з Україною, борячись за спільні цінності, пам’ятає всіх тих, кого радянський режим залишив помирати з голоду.

Визнання Голодомору геноцидом українського народу

25 листопада 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Німеччина визнає сталінський Голодомор геноцидом українського народу. Відповідна резолюція буде прийнята вже наступного тижня.

24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор українського народу геноцидом. Також це зробив Румунський парламент.

У жовтні 2022 року російські окупанти демонтували пам'ятник жертвам Голодомору в Маріуполі, назвавши його символом "дезінформації на державному рівні".

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