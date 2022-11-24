Депутати обох палат румунського парламенту на спільному засіданні 23 листопада підтримали відповідну декларацію.

Румунський парламент визнав Голодомор геноцидом українського народу. Як повідомило видання Agerpres.ro, депутати обох палат румунського парламенту на спільному засіданні 23 листопада ухвалили декларацію із засудженням навмисного влаштованого голоду (Голодомору), якому український народ був підданий у 1932–1933 роках.

Загалом документ підтримали 248 депутатів (один утримався). У документі, який на пленарному засіданні зачитав депутат від групи національних меншин Ніколає Мирослав Петрецький, Голодомор визнається злочином проти українського народу та людства.

Також у деклараціїї зазначається, що румунський парламент рішуче засуджує цей акт, спрямований проти українського народу, який призвів до мільйонів жертв та величезних страждань, є свідчнням масового порушення основних громадянських прав і свобод.

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У документі висловлюється солідарність з українським народом і віддається данина пам’яті жертвам навмисного голоду.

У декларації також рішуче засуджується аналогічний злочинний метод, за допомогою якого румуни в Бессарабії були піддані навмисному, штучному голоду з метою примусової колективізації в 1946-1947 роках, і висловлюється підтримка захисту та поваги до основоположних прав і свобод людини.

Голодомор в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, керівництво України закликало парламенти усіх країн визнати Голодомор сталінського режиму у 1932-1933 роках геноцидом українського народу.

За висновками комплексних експертиз, жертвами Голодомору та масових штучних терорів голодом стали 15,5 млн українців.

За даними науковців, йдеться про 3,5 млн жертв у період 1921-1923 років, 10,5 млн українців – у 1932-1933 роках та 1,5 млн – у 1946-1947 роках.

8 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", яким Голодомор визнаний геноцидом українського народу. Також Голодомор визнали геноцидом ще понад 17 країн світу.

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