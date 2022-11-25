Відповідна резолюція має бути прийнята наступного тижня.

Буденстаг визнає сталінський Голодомор геноцидом українського народу.

Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в мікроблозі Twitter. За його словами, відповідна резолюція буде прийнята вже наступного тижня.

"Всі демократичні фракції Німеччини домовилися про те, що наступного тижня буде прийнята важлива спільна резолюція про Голодомор. Вирішено: Бундестаг розцінює це як геноцид", - повідомив він.

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила це в Twitter.

"У Голодоморі мільйони українців загинули від систематичного голоду. Дякую, Дмитре Кулеба, за те, що спонукали нас назвати цей злочин його нинішньою назвою: геноцид. Спасибі всім, хто просував це в німецькому Бундестазі", - додала вона.

Видання Frankfurter Allgemeine Zeitung опублікувало уривок з проекту резолюції.

"Голодомор повинен приєднатися до списку нелюдських злочинів, скоєних тоталітарними системами, в ході яких були вбиті мільйони людських життів в Європі, особливо в першій половині 20-го століття. Населення всієї України, не тільки в зернових регіонах, постраждало від голоду і репресій. Це відповідає історичному і політичному визначенню геноциду з сьогоднішньої точки зору", - йдеться в ньому.

Визнання Голодомору геноцидом

Як відомо, на даний момент сталінський Голодомор визнали геноцидом 22 держави: Австралія, Бразилія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Україна, Португалія, США, Угорщина, Чехія, Молдова, Румунія та Ірландія.

Інші країни засудили Голодомор як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом або вшанували пам'ять його жертв: Андорра, Аргентина, Іспанія, Італія, Словаччина, Чилі та Ізраїль.

Влітку 2020 року депутат від "Слуги народу" Єлизавета Ясько повідомляла, що в Німеччині немає одностайності щодо визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом.

У жовтні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув з візитом до Києва. Президент України Володимир Зеленський попросив його посприяти визнанню Бундестагом сталінського Голодомору як геноциду українського народу.

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