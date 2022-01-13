В акціях протесту готові брати участь 32,4% дорослих жителів України.

В акціях протесту готові брати участь 32,4% дорослих жителів України. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування стосовно готовності українців до участі в акціях соціального протесту.

Так, за даними Київського міжнародного інституту соціології, частка тих, хто стверджує, що не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту протягом 2020-2021 років змінилась з 57% у 2020 році на 64% у 2021-му.

"У грудні 2021 року в акціях протесту готові брати участь 32,4% дорослих жителів України, зокрема 15,7% українців вбачають свою участь у виборчій компанії як формі протесту, 11,3% - у санкціонованих мітингах та демонстраціях, 10,3% - зборі підписів під колективними відозвами. Порівняно із попереднім роком рівень готовності до участі в акціях соціального протесту знизився на 5,6%", - йдеться в результатах дослідження.

При цьому рівень готовності українців до протестів у 2021 році впав до мінімуму за 12 років досліджень.

Найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту спостерігається у Східному регіоні (69,8% не готові до протестів), найвищий - у Центральному (58% не готові до протестів). У Західному та Південному регіонах ситуація практично не відрізняється (не готові до протестів 65,4% та 66,7% відповідно).

Щодо регіональних відмінностей за окремими видами акцій протесту, найменше тих, хто готовий брати участь у виборчій компанії у Східному та Західному регіонах (12,7% та 15,1% відповідно), найбільше у Центральному регіоні (17%) та у Південному - 16,4%. В іншому значущих розбіжностей за регіональним розподілом немає.

Також опитування показало, що більш ніж половина опитаних жінок не готові брати участь у протестах (66,8%), серед чоловіків таких (59,9%). Чоловіки дещо більше готові брати участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях (13,9% проти 9%)

"Рівень готовності до протестів у міського населення вищий, ніж у сільського (34,5% проти 27,9%). Серед різних видів протестів найбільша різниця спостерігається у готовності до участі у виборчій кампанії (міське населення - 16,8%, сільське населення - 13,8%) та участі у санкціонованих мітингах та демонстраціях (міське населення - 12,6%, сільське населення - 8,6%), в інших значущих розбіжностей не виявлено", - повідомили у КМІС.

Як проводилося опитування

Опитування проведено упродовж 3-11 грудня 2021 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням).

Читайте такожТретина опитаних українців готові захищати свої міста і села зі зброєю у разі вторгнення РосіїОпитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

Рівень готовності до протестів розраховувався наступним чином: 100% мінус кількість тих, хто відповів, що "не готовий до участі у протестах", мінус ті, що відповіли "важко сказати та відмова відповідати".

Як повідомляв УНІАН, раніше соціологи з'ясували: майже 70% українців заявили, що задоволені своїм життям.

Водночас, за даними опитувань, понад 40% населення України у 2021 році часто відчували стрес.

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