Третина опитаних повідомили, що змогли реалізувати у 2021 році всі або більшість своїх планів.

Майже 70% українців заявили, що задоволені своїм життям.

Про це свідчать результати підсумкового річного онлайн-опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 4 по 7 грудня.

Так, третина українців змогли реалізувати у 2021 році всі або більшість своїх планів, ще половині вдалось частково реалізувати плани і тільки 13% сказали, що їм нічого не вдалось.

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Так само українці оцінили успішність цього року: для кожного третього рік був успішним, для половини посереднім, й лише для кожного десятого – зовсім не успішний.

Водночас майже 40% українців заявили, що задоволені своїм життям, ще 30% – скоріше задоволені, близько 20% - не дуже задоволені й 11% - незадоволені зовсім.

"Дещо частіше про те, що вони задоволені життям, говорили молодші опитані й чоловіки. Також чим вище опитані оцінюють свій дохід, тим успішнішим на їх погляд був їх рік", - пояснили соціологи.

Як проводилося опитування

Опитування проводилося методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 1,6 тис. українців віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

Як повідомляв УНІАН, за результатами соцопитування групи "Ретинг", майже половина українців не будують жодних планів на майбутнє, чверть - планує своє життя на кілька років вперед.

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