За рік кількість громадян, які не готові брати участь у мітингах, збільшилася на 8%.

В Україні понад половина опитаного населення не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 4 по 8 грудня 2020 року.

За даними опитування, частка тих, хто стверджує, що не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту, протягом 2019-2020 років змінилася з 49% у 2019 році на 57% у 2020 році.

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Таким чином, кількість громадян, які не готові брати участь у мітингах, збільшилася за рік на 8%.

Готові брати участь в акціях протесту 38% респондентів. Порівняно з попередніми роками рівень готовності до участі в акціях соціального протесту відчутно знизився (на 10 відсоткових пунктів порівняно з 2019 роком).

Готовність населення взяти участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях коливається з 11% у 2018 до 10% у 2020 році, а у несанкціонованих мітингах і демонстраціях зменшилася з 4% у 2018 до 2% у 2019, але натомість у 2020 становить 3%.

Водночас, найбільша кількість людей, які не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту (57,1%), натомість готові вдатися до таких форм соціального протесту як участь у виборчій компанії (15,8%), збір підписів під колективними відозвами (12,7%) і участь у санкціонованих мітингах та демонстраціях (10%).

У регіональному співвідношенні, найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту спостерігається у південому регіоні (62,6% не готові до протестів), найвищий – у центральному (52,2% не готові до протестів). У західному та східному регіонах ситуація практично не відрізняється (не готові до протестів 57,3% та 59,3% відповідно).

Щодо регіональних відмінностей за окремими видами акцій протесту, найменше тих, хто готовий брати участь у виборчій компанії – у західному та південному регіонах (11,6% та 15,8% відповідно), найбільше у східному регіоні (19%), у центральному – 17,9%. В іншому значущих розбіжностей за регіональним розподілом немає.

Як проводилося опитування

КМІС провів опитування методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2001 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: Віталій Саєнко