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В Україні понад половина опитаного населення не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 4 по 8 грудня 2020 року.

За даними опитування, частка тих, хто стверджує, що не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту, протягом 2019-2020 років змінилася з 49% у 2019 році на 57% у 2020 році.

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Таким чином, кількість громадян, які не готові брати участь у мітингах, збільшилася за рік на 8%.

Готові брати участь в акціях протесту 38% респондентів. Порівняно з попередніми роками рівень готовності до участі в акціях соціального протесту відчутно знизився (на 10 відсоткових пунктів порівняно з 2019 роком).

Готовність населення взяти участь у санкціонованих мітингах і демонстраціях коливається з 11% у 2018 до 10% у 2020 році, а у несанкціонованих мітингах і демонстраціях зменшилася з 4% у 2018 до 2% у 2019, але натомість у 2020 становить 3%.

Водночас, найбільша кількість людей, які не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту (57,1%), натомість готові вдатися до таких форм соціального протесту як участь у виборчій компанії (15,8%), збір підписів під колективними відозвами (12,7%) і участь у санкціонованих мітингах та демонстраціях (10%).

У регіональному співвідношенні, найнижчий рівень готовності до участі в акціях протесту спостерігається у південому регіоні (62,6% не готові до протестів), найвищий – у центральному (52,2% не готові до протестів). У західному та східному регіонах ситуація практично не відрізняється (не готові до протестів 57,3% та 59,3% відповідно).

Щодо регіональних відмінностей за окремими видами акцій протесту, найменше тих, хто готовий брати участь у виборчій компанії – у західному та південному регіонах (11,6% та 15,8% відповідно), найбільше у східному регіоні (19%), у центральному – 17,9%. В іншому значущих розбіжностей за регіональним розподілом немає.

фото КМІС

Як проводилося опитування

КМІС провів опитування методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2001 інтерв'ю.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.

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Автор: Віталій Саєнко