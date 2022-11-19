Наразі є кілька варіантів щодо евакуації і вони будуть пропрацьовувати з головою Миколаївської ОВА.

Зі звільнених територій Херсонської області почалася евакуація.

Як повідомила віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час візиту до Миколаєва у суботу, 19 листопада, Миколаївщина допомагатиме транспортувати людей та надаватиме їм тимчасовий прихисток.

Поки що не йдеться про обов’язкову евакуацію, наголосила вона. Людей, які висловили бажання поїхати, вже записали та найближчими днями почнуть транспортувати.

"Евакуація полягає в тому, що держава бере на себе відповідальність за транспортування - людей треба довезти до місця, де вони будуть проводити зиму, проживання, фінансування цього ліжкомісця, лікування, забезпечення дітей всім необхідним", - сказала Верещук.

За її словами, є кілька варіантів щодо евакуації і вони будуть пропрацьовувати з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом.

"Багато хто висловив бажання евакуюватися. Вони кажуть, наприклад, що їхні райони потерпіли від обстрілів. Там є багато старших людей, які самі не дадуть собі ради. Їм треба допомогти евакуюватися. І наше завдання буде дійти до тих людей, запропонувати їм евакуацію, за допомогою, власне, Миколаївської області, яка готова та має досвід, транспортувати, а потім вже з Миколаєва чи Кривого Рогу транспортувати людей в західні області. А також Кіровоградщина, Хмельниччина, Полтавщина - всі чекають наших херсонців, які хочуть евакуюватися. У нас є на це кошти, є розуміння і найголовніше - у нас є досвід", - наголосила Верещук.

Своєю чергою голова Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що групи херсонців зможуть розміщувати в Миколаєві у пунктах тимчасового перебування, поки не вирішать, куди їх направити далі.

Війна в Україні: ситуація в Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада у Херсон, що був окупований в перші дні повномасштабної війни, зайшли українські військові.

У звільнених населених пунктах Херсонщини проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

Сьогодні в Херсон прибув перший з початку війни поїзд.

Раніше голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич закликав жителів звільненої Херсонської області евакуюватися через високу ймовірність ворожих обстрілів.

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