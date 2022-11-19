У вагонах потяга було 200 пасажирів, які придбали квитки у рамках проекту "Квитки до перемоги".

До деокупованого Херсона 19 листопада 2022 року прибув перший поїзд з Києва – залізничне сполучення з містом було відсутнє з початку повномасштабного вторгнення Росії до України наприкінці лютого 2022 року.

Як зазначає прес-служба "Укрзалізниці", залізничники в максимально стислі терміни відновили пошкоджену інфраструктуру, повернули до життя вокзал Херсона й нарешті підняли над ним український прапор.

"Сьогодні на борту поїзда були пасажири (200 людей – ред.), які придбали квитки на перший рейс до Херсона в межах нашого з платформою UNITED24 проекту "Квитки до перемоги"!", – йдеться в повідомленні.

Благодійний квиток на другий та третій рейси до Херсона або п'яти інших поки що окупованих міст можна придбати за посиланням. У відкритому продажі квитків на цей рейс поки немає.

Зазначається, що у Києві на відправлення першого рейсу до Херсона завітала делегація Європейської комісії на чолі з її виконавчим віце-президентом Валдісом Домбровскісом.

Першому херсонському рейсу передувало виконання Олегом Скрипкою не менш символічної пісні "Рідне місто, місто Херсон" у холі Центрального залізничного вокзалу.

Також у складі поїзда до Херсону прибув поштовий вагон від "Укрпошти" – таким чином жителям доправили посилки, пресу та продукти харчування, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Ярослав Янушевич у своєму Телеграм-каналі.

Звільнення Херсона

11 листопада 2022 року офіційно вважається датою офіційного звільнення Херсона, який знаходився під окупацією з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну. Спочатку до міста зайшли спеціальні підрозділи, а потім розпочалися "стабілізаційні заходи" та роботи з відновлення життєдіяльності міста.

Перед відходом з Херсона окупанти масово замінували усі важливі будівлі та знищили критично важливу інфраструктуру, тож українська влада закликала жителів, які раніше евкуювалися, поки не повертатися до міста.

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