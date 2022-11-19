У звільненому Бериславському районі Херсонської області підірвалася автівка. Загинули та поранені цивільні.
"18 листопада зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет. Подія трапилась неподалік міста Берислав. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди", - повідомив голова Бериславської РДА Володимир Літвінов у Telegram.
Він наголосив, що російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок та попросив утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.
Ситуація в Херсонській області
Як повідомляв УНІАН, 10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.
11 листопада у Херсон, що був окупований в перші дні повномасштабної війни, зайшли українські військові.
13 листопада в ОК "Південь" повідомили, що минулого тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема, міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів звільненої Херсонської області евакуюватися через високу ймовірність ворожих обстрілів.