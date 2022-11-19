Автівка наїхала на вибухонебезпечний предмет, який залишили окупанти.

У звільненому Бериславському районі Херсонської області підірвалася автівка. Загинули та поранені цивільні.

"18 листопада зафіксовано наїзд автомобіля на вибухонебезпечний предмет. Подія трапилась неподалік міста Берислав. На жаль, є загиблі та поранені цивільні люди", - повідомив голова Бериславської РДА Володимир Літвінов у Telegram.

Він наголосив, що російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок та попросив утриматися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені спеціалістами.

Відео дня

Ситуація в Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українські війська продовжують наступ у Херсонській області згідно з планом: з 1 жовтня звільнено територію площею майже 1,4 тис. кв. км.

11 листопада у Херсон, що був окупований в перші дні повномасштабної війни, зайшли українські військові.

13 листопада в ОК "Південь" повідомили, що минулого тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів, зокрема, міста Херсон та Снігурівка Миколаївської області. У звільнених населених пунктах проводяться стабілізаційні заходи, працюють сапери. Також в оперативному командуванні зазначили, що на звільнених територіях окупанти замінували багато об'єктів.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів звільненої Херсонської області евакуюватися через високу ймовірність ворожих обстрілів.

Вас також можуть зацікавити новини: