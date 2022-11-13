Жителів звільненої частини Херсонської області закликають евакуюватися через високу ймовірність ворожих обстрілів.
Про це у Telegram написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
"На правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів. Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми. Ми це неодноразово бачили в багатьох звільнених населених пунктах", - зазначає він.
Янушевич повідомив, що також "підлі вороги" перед втечею завдали серйозних руйнувань критичній інфраструктурі, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.
"Тому наполегливо рекомендуємо вам евакуюватися до більш безпечних регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам із цим допомогти", - зазначив він та закликав людей звертатися на "гарячу лінію" і поставитися до цього максимально серйозно.
Янушевич повідомив також, що Херсон вже з мобільним зв‘язком.
"В центрі міста на площі біля ОДА вже працює LTE від Київстар", - написав він.
Ситуація у Херсонській області
Як повідомляв УНІАН, станом на 12 листопада, військовослужбовці Збройних сил України вже встановили контроль над 60 населеними пунктами у Херсонській області. Загалом з початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів.
Компанія ДТЕК разом з "Херсонобленерго" вже приступила до ремонту енергетичної інфраструктури Херсона та області.
Крім того, протягом двох днів планується розгортання центрів по всьому Херсону, де люди зможуть під’єднатися до безкоштовного зв’язку.