Команда Херсонської ОВА готова допомогти мешканцям регіону у цьому.

Жителів звільненої частини Херсонської області закликають евакуюватися через високу ймовірність ворожих обстрілів.

Про це у Telegram написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"На правобережній Херсонщині залишається висока ймовірність ворожих обстрілів. Російська армія, коли тікає, від безвиході починає воювати з мирними людьми. Ми це неодноразово бачили в багатьох звільнених населених пунктах", - зазначає він.

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Янушевич повідомив, що також "підлі вороги" перед втечею завдали серйозних руйнувань критичній інфраструктурі, що забезпечує електро-, тепло- та водопостачання.

"Тому наполегливо рекомендуємо вам евакуюватися до більш безпечних регіонів. Команда Херсонської ОВА готова вам із цим допомогти", - зазначив він та закликав людей звертатися на "гарячу лінію" і поставитися до цього максимально серйозно.

Янушевич повідомив також, що Херсон вже з мобільним зв‘язком.

"В центрі міста на площі біля ОДА вже працює LTE від Київстар", - написав він.

Ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 листопада, військовослужбовці Збройних сил України вже встановили контроль над 60 населеними пунктами у Херсонській області. Загалом з початку тижня на правому березі Дніпра деокуповано 179 населених пунктів.

Компанія ДТЕК разом з "Херсонобленерго" вже приступила до ремонту енергетичної інфраструктури Херсона та області.

Крім того, протягом двох днів планується розгортання центрів по всьому Херсону, де люди зможуть під’єднатися до безкоштовного зв’язку.

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