Серед тих, хто повернувся, - службовці Нацгвардії та прикордонники.

Україна повернула з російського полону 75 своїх громадян, повідомив президент Володимир Зеленський.

Зокрема, додому повернулися військовослужбовці, службовці Нацгвардії, прикордонники. Четверо з тих, хто повернувся, - цивільні особи.

"Весь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися в Україну. Воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних - усі вони вже на рідній землі. Про всіх пам'ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного і кожне. Дякую команді, яка працює над обміном", - зазначив Зеленський. Відео дня

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак додав, що серед тих, хто повернувся, - рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ:

"19 осіб, які потрапили в полон з острова Зміїний, 10 захисників Маріуполя і з "Азовсталі", українські військові, які потрапили в полон на різних напрямках. Сьогодні вони вдома. Дякую кожному з них за службу, дякую цивільним за віру в Україну".

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