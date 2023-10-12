Місцеві мешканці підозрювали братів Мамонів у причетності до удару ще до оприлюднення інформації СБУ.

Служба безпеки України 11 жовтня оприлюднила імена підозрюваних, які навели ракету по магазину та кафе в селі Гроза. Ними виявилися 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон. ЗМІ дізналися від місцевих мешканців, що їм відомо про терористів.

Брати виїхали на територію РФ ще минулого року, перед звільненням села Гроза від окупантів. Однак вже з Росії дистанційно залучали до співпраці жителів підконтрольних Україні територій та формували власну мережу інформаторів.

Як пише NV, мешканці Грози підозрювали Мамонів ще до оприлюдення даних від СБУ.

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Зокрема, одна з місцевих мешканок, що пережила окупацію Грози, відразу після удару по селу стверджувала, що до цих воєнних злочинів причетна родина Мамонів. Саме вони одразу погодилися співпрацювати з росіянами на початку окупації. Їх призначили так званими "поліцаями".

Жінка згадувала також про ще одного брата - Олександра та батька Сергія Мамона. Вона наголосила, що уся родина була колаборантами.

"Ще до війни батько Мамонів працював з моїм чоловіком. Я потім йому якось кажу — тобі не соромно? Ти ж разом з чоловіком моїм працював. А він каже — ну і що! Це звірі", - розповіла жінка.

Як розповіли "24 Каналу" жителі Шевченкового, що поруч з Грозою, старшого з братів Володимира Мамона добре пам'ятають за його жахливі вчинки під час окупації. Зазначають, що він був "страшною людиною" і не цурався знущатися з місцевих.

"Кажуть, що саме старший син був дійсно страшним. Коли була окупація, він у підвали людей затягував. Знущався. Дуже жорстокий, хоч і молодий хлопець. Повтікали вони всі зараз",– розповіла місцева жителька.

Ракетний удар по Грозі - що відомо

5 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Гроза Харківської області, влучивши у кафе та магазин, розташовані в одній будівлі. Під час атаки у кафе та біля нього перебували близько 60 людей, які прийшли на поминальний обід.

Наразі відомо про загибель 55 людей внаслідок ворожого удару. Ідентифікація тіл загиблих триває.

11 жовтня СБУ повідомила про встановлення осіб двох зрадників, що навели удар на Грозу. Ними виявилися колишні жителі села - колаборанти 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон.

Під час окупації регіону вони перейшли на бік загарбників, але напередодні звільнення регіону разом із родинами втекли до РФ

За даними слідства, від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні жителі – їхні знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію.

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