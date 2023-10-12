Вчора ввечері в реанімації померла постраждала від атаки жінка.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по кафе у селі Гроза на Харківщині збільшилася до 56 людей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Кількість загиблих внаслідок удару по с. Гроза збільшилась до 56 осіб. Вчора ввечері в реанімації померла 53-річна жінка", - зазначив він.

Ракетний удар по селу Гроза – подробиці

5 жовтня росіяни вдарили по кафе в селі Гроза Харківської області ракетою "Іскандер-М", коли там поминали військовослужбовця, якого перепоховали у рідному селі. Одразу було відомо про загибель щонайменше 51 людини. Згодом їх кількість зросла до 53, а станом на вчора, 11 жовтня, було відомо вже про 55 загиблих.

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За інформацією начальника Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, людей, які перебували у кафе на момент влучання, пошматувало, тому триває ідентифікація тіл.

Правоохоронці встановили особи двох зрадників, які скоригували ракетний удар по кафе. Ними виявилися двоє рідних братів, які раніше проживали у цьому селі та перейшли на бік загарбників. Після деокупації регіону вони переїхали до РФ та продовжили працювати на ворога. Зокрема, зрадники "втемну" випитували у місцевих жителів інформацію про заплановане перепоховання загиблого воїна у Грозі, розуміючи, що внаслідок ворожої атаки загинуть їхні знайомі, в тому числі й ті, хто надавав їм дані.

Виходячи із заяв родичів про зниклих людей, кількість загиблих може ще збільшитись до 58. В результаті цього удару повними сиротами в Грозі зосталися 6 дітей.

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