Під час удару брати-навідники перебували у Бєлгородській області.

Слідчі встановлюють факти можливої причетності жителів села Гроза на Харківщині до наведення ракетного удару, внаслідок якого загинули вже 56 людей. Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

Він зазначив, що брати Володимир та Дмитро Мамони, яких підозрюють у наведенні удару по кафе, де проходили поминки за загиблим військовим, до трагедії спілкувалися із місцевими жителями.

"Зараз слідчими встановлюється коло осіб, з якими вони спілкувалися, для перевірки причетності місцевих жителів до ракетного удару, під час якого ці двоє людей (брати Мамони – УНІАН) перебували на території Бєлгородської області (РФ). Інформацію щодо місця проведення поминального обіду, а також щодо кількості осіб, які будуть на ньому присутні, вони отримали від місцевих жителів або від людей, які на той час перебували у цьому населеному пункті", - зазначив Фільчаков.

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Керівник прокуратури розповів, що, за даними слідства, ракета по Грозі була випущена з території Бєлгородської області. Він нагадав, що внаслідок ракетного удару загинули вже 56 цивільних осіб, ще п’ятеро поранені.

"Загинув 8-річний хлопчик, більшість постраждалих від цього ракетного удару – жінки, жительки цього населеного пункту", - додав керівник Харківської прокуратури.

За його даними, наразі ще троє людей вважаються безвісти зниклими – дві жінки та чоловік.

"Є підстави вважати, що за результатами проведення судових молекулярно-генетичних експертиз, кількість загиблих, на жаль, збільшиться", - сказав Фільчаков.

Він зазначив, що сьогодні старшому із братів – Володимиру Мамону – оголошено заочну підозру за фактом державної зради, а також за пособництво у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством за статтями 111 та 438 Кримінального кодексу України.

"Що стосується його молодшого брата (йдеться про Дмитра Мамона – УНІАН), то йому інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Його дії, можливо, у подальшому будуть також кваліфіковані як пособництво у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством", - додав Фільчаков.

Кривавий ракетний удар по селу Гроза на Харківщині

5 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по селу Гроза Харківської області, влучивши у кафе та магазин, розташовані в одній будівлі. Під час атаки у кафе та біля нього перебували близько 60 людей, які прийшли на поминальний обід за загиблим військовим. Наразі відомо про 56 загиблих.

11 жовтня СБУ повідомила про встановлення осіб двох зрадників, які навели удар на Грозу. Ними виявилися колишні жителі села – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон. Під час окупації регіону вони перейшли на бік загарбників, а після звільнення регіону втекли до РФ та продовжили працювати на ворога. Зокрема, зрадники випитували у місцевих жителів інформацію про заплановане перепоховання загиблого воїна у Грозі.

В селі зазначають, що уся родина Мамонів була колаборантами. Старшого з братів Володимира Мамона добре пам'ятають за його жахливі вчинки під час окупації, він знущався з місцевих.

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