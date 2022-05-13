За словами міністра закордонних справ, процеси можуть проходити паралельно.

Україна не вважає, що президент Франції Еммануель Макрон запропонував альтернативу вступу нашої країни до Євросоюзу. Процес створення нового типу "європейського політичного співтовариства" може проходити паралельно з прийняттям України в ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу після зустрічі з міністрами країн "Великої сімки".

"Ми не бачимо ніякого протиріччя між наданням Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС у червні і запуском процесу реформування ЄС" — повідомив МЗС України.

За словами Кулеби, він отримав запевнення в тому, що процеси можуть проходити паралельно, від свого французького колеги Жан-Іва Ле Дріана. Доводи скептиків щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС добре відомі міністру закордонних справ. Він вважає їх не раціональними.

"Ці аргументи побудовані на страху приймати історичні рішення", — підсумував Кулеба.

Нагадаємо, раніше на цьому тижні Еммануель Макрон заявив, що вступ України до ЄС може тривати роками і навіть десятиліттями. Він запропонував створити новий тип "європейського політичного співтовариства", як спосіб прискорити цей процес. Тим часом в Офісі президента Зеленського засудили будь-які спроби підмінити членство України в Євросоюзі символічними форматами.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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