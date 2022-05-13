Україна не вважає, що президент Франції Еммануель Макрон запропонував альтернативу вступу нашої країни до Євросоюзу. Процес створення нового типу "європейського політичного співтовариства" може проходити паралельно з прийняттям України в ЄС.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу після зустрічі з міністрами країн "Великої сімки".
"Ми не бачимо ніякого протиріччя між наданням Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС у червні і запуском процесу реформування ЄС" — повідомив МЗС України.
За словами Кулеби, він отримав запевнення в тому, що процеси можуть проходити паралельно, від свого французького колеги Жан-Іва Ле Дріана. Доводи скептиків щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС добре відомі міністру закордонних справ. Він вважає їх не раціональними.
"Ці аргументи побудовані на страху приймати історичні рішення", — підсумував Кулеба.
Нагадаємо, раніше на цьому тижні Еммануель Макрон заявив, що вступ України до ЄС може тривати роками і навіть десятиліттями. Він запропонував створити новий тип "європейського політичного співтовариства", як спосіб прискорити цей процес. Тим часом в Офісі президента Зеленського засудили будь-які спроби підмінити членство України в Євросоюзі символічними форматами.
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