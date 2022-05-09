Мовиться про нове європейське об'єднання із центром у Європейському Союзі.

Вступ України до Європейського Союзу, найімовірніше, займе "кілька років, можливо, кілька десятиліть". Президент Франції Еммануель Макрон запропонував декілька ініціатив, які могли б допомогти пришвидшити цей процес.

Зокрема, французький лідер виступає за створення нового типу "європейської політичної спільноти", який дозволить Україні та іншим країнам, які не входять до ЄС, приєднається до "основних європейських цінностей", пише Reuters.

"Україна, завдяки своїй боротьбі та мужності, уже є ключовим членом нашої Європи, нашої родини, нашого союзу", – заявив Макрон на засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

Reuters пише, що замість зниження високих стандартів вступу до ЄС Макрон запропонував створити паралельну структуру, яка б сподобалася країнам, які прагнуть приєднатися до блоку (Україна, Грузія, Молдова) або залишили його, ймовірно, маючи на увазі Велику Британію.

Водночас він наголосив, що приєднання до нього не обов'язково визначить майбутнє членство в ЄС. І додав, що ЄС з "його рівнем інтеграції та амбіцій" нібито не може бути єдиною організаційною структурою в Європі.

Нагадаємо, у понеділок, 9 травня, Україна заповнила другу частину анкети на статус кандидата в ЄС. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що відповідь на запит України про кандидатство в ЄС буде надана на "початку літа".

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