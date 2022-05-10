Це "хороша міна при поганій грі".

В Офісі президента України розкритикували пропозицію "окремих західних політиків" створити альтернативу вступу нашої держави в Європейський Союз.

Відповідну заяву зробив радник голови ОП Михайло Подоляк на персональній сторінці в Twitter.

"Хороша міна при поганій грі — так виглядають спроби окремих західних політиків підмінити членство України в Європейському Союзі символічними форматами. Десятки тисяч українців заплатили своїм життям за європейський вибір не заради нової серії гри в наперстки. Україна повинна отримати статус країни-кандидата", — заявив Подоляк.

Повідомлення радника голови Офісу президента було опубліковано після висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона. Він сказав, що вступ України до ЄС займе роки, якщо не десятиліття. Тому президент запропонував альтернативу — "європейське політичне співтовариство", яке дозволить Україні та іншим країнам, що не входять до ЄС, приєднатися до "основних європейських цінностей".

Нагадаємо, вчора наша країна передала Євросоюзу другу частину анкети для отримання статусу кандидата на вступ. Президент Володимир Зеленський розраховує, що Україні нададуть його в червні.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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