Його місцезнаходження уточнюється.

Колишньому одеському військкому Євгену Борисову оголошено підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Наразі ведуться слідчі дії.

"Правоохоронці доповіли мені сьогодні щодо ситуації з колишнім одеським військкомом. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби. Логічно, що самим лише звільненням ця історія не мала завершитися", - наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Він зауважив, що Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора продовжують необхідні слідчі та процесуальні дії. Президент додав, що всі деталі, які можна оприлюднити, правоохоронці обов'язково представлять суспільству.

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"Загалом триває перевірка територіальних центрів комплектування, тобто військкоматів. І кожне таке "кабінетне" порушення десь у військовій ієрархії, будь-яка спроба якось там збагатитися принижує наших воїнів, наших героїв. Відповідальність за порушення – неминуча", - підкреслив глава держави.

Водночас у повідомленні на сайті ДБР зазначається, що працівники Бюро повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

Зауважується, що під час досудового розслідування ДБР зібрало величезний власний масив доказової бази. Для повноцінного та неупередженого розслідування вивчалися й повідомлення засобів масової інформації. Крім того, будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції, яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського військкома на понад 188 млн грн.

Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати військкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Також з’ясувалося, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

"Згодом правоохоронці встановили, що й теща екс-воєнкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser", - йдеться у повідомленні.

Водночас дружина екс-війсьтккома також придбала іншу закордонну нерухомість - офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тисяч євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів.

Так, колишнього військкома підозрюють у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на 6,5 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст. 368-5 Кримінального кодексу України).

Крім того, він підозрюється у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчиненому в умовах воєнного стану, – вчиненні кримінального правопорушення (ч. 5 ст. 407 КК України) та в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України). Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі.

Місцезнаходження підозрюваного уточнюється. Слідчі дії тривають.

Справа воєнкома Борисова - що відомо

Навесні стала відомою інформація про придбання під час війни родиною начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова маєтку в Іспанії вартістю понад три мільйони євро.

Цей будинок зареєстровано на матір воєнкома, а його дружина виявилася власницею офісного приміщення на одній з головних вулиць у Марбельї. Крім того, родина Борисова змогла придбати автомобіль – Mercedes Gelendvagen.

За даними ДБР, в ході розслідування за фактом незаконного збагачення з’ясувалося, що воєнком давав вказівки підлеглим не призивати окремих осіб за винагороду.

28 червня речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що Борисова звільнено з посади.

18 липня радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Бюро від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України відкрило понад 100 кримінальних проваджень щодо зловживань у військкоматах.

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