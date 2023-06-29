Направлені запити про міжнародну правову допомогу до Іспанії, Молдови, Румунії та Туреччини.

Правоохоронці перевіряють можливе незаконне збагачення та ухилення від військової служби екс-керівником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від проходження військової служби Євгеном Борисовим.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора України, розслідування доручено детективам Державного бюро розслідувань.

Зокрема, наразі перевіряється опублікована у ЗМІ інформація щодо майна членів родини посадовця. Зокрема, йдеться про те, що в період дії воєнного стану вони нібито придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія, загальною вартістю понад 196 млн грн. При цьому, за даними ЗМІ, офіційний спільний дохід родини цих витрат не покриває.

Відео дня

"Для підтвердження цієї інформації здійснюється комплекс слідчих та процесуальних дій, а також направлено до компетентних органів Королівства Іспанії, Республіки Молдови, Румунії, Туреччини запити про міжнародну правову допомогу", - наголошують у прес-службі.

Також перевіряються окремі факти можливого ухилення керівником обласного військкомату від проходження військової служби – його перебування за кордоном начебто на лікуванні.

Зазначається, що правоохоронці досліджують законність підстав виїзду Борисова за межі країни під час дії воєнного стану.

На даний час у рамках кримінального провадження допитано понад 30 свідків, проведено 11 обшуків, 17 оглядів та тимчасових доступів, направлено понад 100 запитів до органів державної влади, підприємств, установ та організацій. Також проведено три податкових перевірки господарської діяльності членів родини посадовця.

У прокуратурі нагадали, що наразі Борисова звільнено із займаної посади.

Справу відкрито за фактами можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень (ст. 368-5, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Як підтвердили в обласному управлінні СБУ, син Євгена Борисова проходить службу в цьому управлінні. Зокрема, обіймає посаду керівника одного з підрозділів Головного відділу захисту національної державності, має військове звання "капітан".

"До компетенції очолюваного ним підрозділу не відноситься боротьба з корупцією", - наголосили в управлінні.

Що відомо про скандал з воєнкомом в Одесі - деталі

Навесні з’явилася інформація, що родина начальника Одеського обласного територіального центру комплектування Євгена Борисова придбала маєток в Іспанії маєток, вартість якого перевищує 3 млн євро. Нібито сталося це вже після початку повномашстабного вторгнення РФ в Україну. Нібито будинок зареєстровано на матір воєнкома, а його дружина - власниця офісного приміщення в курортному іспанському місті Марбелья. Також родина воєнкома придбала автомобіль Mercedes Gelendvagen.

Коли скандал набув розголосу, у ДБР повідомили, що розпочато розслідування за фактом незаконного збагачення – за даними детективів ДБР, воєнком казав підлеглим не призивати окремих осіб за винагороду.

22 червня стало відомо про завершення службового розслідування, але Борисов продовжував виконувати свої обов’язки, бо факти протиправної діяльності нібито не підтвердилися. Вже 23 червня президент Володимир Зеленський доручив звільнити Борисова.

28 червня речниця сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що Борисова звільнено. Також вчора перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк в ефірі телемарафону заявив, що в Україні перевірять керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність та ефективність.